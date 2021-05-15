Команда Навального продолжает сбор данных сторонников после слива базы

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 15:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
15:12
Экономика
«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума
15:08
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича похвасталась фото с отдыха в Эмиратах
Все новости
15 мая 15:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
15:12
Экономика
«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума
15:08
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича похвасталась фото с отдыха в Эмиратах
Все новости

Команда Навального продолжает сбор данных сторонников после слива базы

Общество
Команда Навального продолжает сбор данных сторонников после слива базы
instagram.com  /  @navalny

Команда Алексея Навального продолжает собирать данные своих сторонников на сайте-карте после утечки базы электронных адресов. Несмотря на то, что информация о пользователях оказалась в открытом доступе, функция регистрации на небезопасном ресурсе по-прежнему доступна.

С помощью этого сайта менеджер проектов «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонид Волков и директор организации Иван Жданов рассчитывали привлечь жителей российских городов к участию в незаконных митингах 21 апреля. В общей сложности, по данным организаторов, к указанной дате на сайте зарегистрировалось около 450 тысяч человек.

За несколько дней до проведения акций протеста электронные адреса всех этих людей, указанные при регистрации, были слиты в Сеть. При этом сообщалось, что опубликованный архив содержал 529 тысяч адресов пользователей, 70% из которых оказались ботами. В настоящее время сбор сведений на сайте продолжается, несмотря на данный инцидент.

Команда Навального продолжает сбор данных сторонников после слива базы
 / Prt Scr

Ближайшие соратники Навального призывают граждан регистрироваться на ресурсе, чтобы «не терять связь с ними и друг с другом». В сообщении, размещенном на странице сайта, отмечается, что «Фонд борьбы с коррупцией» и его структурные подразделения хотят признать экстремистскими организациями, но «само слово «Навальный» экстремизмом признать не могут».

После утечки базы сторонников Жданов заявлял, что на основе попавших в открытый доступ данных невозможно получить более подробную информацию о пользователях, но его слова не соответствовали действительности. Как ранее объяснял директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков, имея в распоряжении электронный адрес, злоумышленники могут получить всю информацию о человеке, вплоть до номера телефона, места работы и проживания. Для этого нужно просто сопоставить имеющиеся данные с другими базами, которые утекали в интернет.

По всей видимости, запуская сайт в поддержку Навального, соратники оппозиционера проигнорировали прошлые ошибки, допущенные в мерах безопасности, и решили продолжить сбор информации, которая также может оказаться в скором времени в Сети. Очевидно, что для «первых лиц» команды Навального персональные данные и даже личности их сторонников никогда не представляли ценности, как не представляют и сейчас.

Так, оппозиционеры призывали людей снимать на камеры происходящее на незаконных митингах, чтобы позже опубликовать материалы, которые «увидят сотни тысяч человек». Однако эти фотоснимки и видеозаписи значительно упрощают работу сотрудников правоохранительных органов по выявлению лиц, нарушивших законодательство при участии в несогласованном массовом мероприятии. С помощью этих фотографий силовики легко могут узнать аккаунты в социальных сетях, электронные адреса, номера телефонов и адреса проживания.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

навальный фбк
Комментировать
Самое популярное
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 143950 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 127529 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 43615 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 30947 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 29216 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Общество / Команда Навального продолжает сбор данных сторонников после слива базы
Рейтинг@Mail.ru