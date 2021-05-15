Команда Навального продолжает сбор данных сторонников после слива базы

Команда Алексея Навального продолжает собирать данные своих сторонников на сайте-карте после утечки базы электронных адресов. Несмотря на то, что информация о пользователях оказалась в открытом доступе, функция регистрации на небезопасном ресурсе по-прежнему доступна.

С помощью этого сайта менеджер проектов «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонид Волков и директор организации Иван Жданов рассчитывали привлечь жителей российских городов к участию в незаконных митингах 21 апреля. В общей сложности, по данным организаторов, к указанной дате на сайте зарегистрировалось около 450 тысяч человек.

За несколько дней до проведения акций протеста электронные адреса всех этих людей, указанные при регистрации, были слиты в Сеть. При этом сообщалось, что опубликованный архив содержал 529 тысяч адресов пользователей, 70% из которых оказались ботами. В настоящее время сбор сведений на сайте продолжается, несмотря на данный инцидент.

/ Prt Scr

Ближайшие соратники Навального призывают граждан регистрироваться на ресурсе, чтобы «не терять связь с ними и друг с другом». В сообщении, размещенном на странице сайта, отмечается, что «Фонд борьбы с коррупцией» и его структурные подразделения хотят признать экстремистскими организациями, но «само слово «Навальный» экстремизмом признать не могут».

После утечки базы сторонников Жданов заявлял, что на основе попавших в открытый доступ данных невозможно получить более подробную информацию о пользователях, но его слова не соответствовали действительности. Как ранее объяснял директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков, имея в распоряжении электронный адрес, злоумышленники могут получить всю информацию о человеке, вплоть до номера телефона, места работы и проживания. Для этого нужно просто сопоставить имеющиеся данные с другими базами, которые утекали в интернет.

По всей видимости, запуская сайт в поддержку Навального, соратники оппозиционера проигнорировали прошлые ошибки, допущенные в мерах безопасности, и решили продолжить сбор информации, которая также может оказаться в скором времени в Сети. Очевидно, что для «первых лиц» команды Навального персональные данные и даже личности их сторонников никогда не представляли ценности, как не представляют и сейчас.

Так, оппозиционеры призывали людей снимать на камеры происходящее на незаконных митингах, чтобы позже опубликовать материалы, которые «увидят сотни тысяч человек». Однако эти фотоснимки и видеозаписи значительно упрощают работу сотрудников правоохранительных органов по выявлению лиц, нарушивших законодательство при участии в несогласованном массовом мероприятии. С помощью этих фотографий силовики легко могут узнать аккаунты в социальных сетях, электронные адреса, номера телефонов и адреса проживания.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.