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Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
15:12
Экономика
«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума
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Заявление ЦАХАЛ о ракетном ударе из Сирии имеет признаки провокации

Весь мир
Заявление ЦАХАЛ о ракетном ударе из Сирии имеет признаки провокации
Pr Scr syriahr.com  /  SOHR

Иерусалим, 15 мая. Командование израильской армии (ЦАХАЛ) заявило о ракетном обстреле с территории Сирии. При этом военные отметили, что одна из ракет упала в пределах арабской республики, а две других — в безлюдных участках на территории Израиля.

Это сообщение отличается от подобных отсутствием конкретики, так как обычно ЦАХАЛ подробно фиксирует подобные факты и опирается на них при ответных ударах.

Так, например, два года назад со стороны Голанских высот в Израиль «прилетел» один танковый снаряд. В скором времени штаб сообщил о виновниках обстрела, типе запущенного снаряда, а также об огневой позиции с точностью до населенного пункта. Аналогичная ситуация типична и для ракетных обстрелов.

В данном же случае подобная информация отсутствует, что может свидетельствовать об искусственном создании повода для авианалетов на юго-западные регионы Сирии.

По официальным сведениям мониторинговой миссии ООН, в районе Голанских высот до сих пор находятся вооруженные отряды боевиков сирийской оппозиции. Они финансируются США, Иорданией и Израилем и могли быть использованы для организации данного «формального» обстрела. Это, в свою очередь, могло бы дать ЦАХАЛ повод обвинить в атаке проиранские формирования на сирийской территории.

Таким образом, данный инцидент может оказаться провокацией Израиля против самого себя для оправдания будущих действий по подавлению шиитских группировок в Сирии.

Фон события

Заявления об обстреле со стороны Сирии 14 мая совпал с обострением палестино-израильского конфликта. Все началось с того, что окружной суд Иерусалима постановил расселить несколько занимаемых арабскими семьями домов в восточном районе Шейх Джаррах. В результате начались массовые беспорядки, поглотившие не только арабский район, но и Храмовую гору, а также множество израильских городов со смешанным населением.

Палестинская организация ХАМАС потребовала от Израиля вывести полицию из этих районов и освободить задержанных арабов, после чего приступила к артиллерийским и ракетным обстрелам Израиля, спровоцировав ответные удары. В результате группировка объявила об операции «Иерусалимский меч» по захвату древней столицы, а израильская армия, в свою очередь, приступила к «Стражу Стены» — операции по подавлению активности ХАМАС.

За пять дней организация выпустила по Израилю из сектора Газа свыше двух тысяч ракет, убив девять и ранив десятки израильтян. При этом от ответных действий погибли 144 палестинца, и более тысячи получили различные ранения.

сирия израиль ракетный удар
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