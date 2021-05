Заявление ЦАХАЛ о ракетном ударе из Сирии имеет признаки провокации

Иерусалим, 15 мая. Командование израильской армии (ЦАХАЛ) заявило о ракетном обстреле с территории Сирии. При этом военные отметили, что одна из ракет упала в пределах арабской республики, а две других — в безлюдных участках на территории Израиля.

Это сообщение отличается от подобных отсутствием конкретики, так как обычно ЦАХАЛ подробно фиксирует подобные факты и опирается на них при ответных ударах.

BREAKING: 3 rockets were just fired from Syria toward Israel, 1 of which fell in Syria. pic.twitter.com/WrwhjVfOy4 — Israel Defense Forces (@IDF) May 14, 2021

Так, например, два года назад со стороны Голанских высот в Израиль «прилетел» один танковый снаряд. В скором времени штаб сообщил о виновниках обстрела, типе запущенного снаряда, а также об огневой позиции с точностью до населенного пункта. Аналогичная ситуация типична и для ракетных обстрелов.

В данном же случае подобная информация отсутствует, что может свидетельствовать об искусственном создании повода для авианалетов на юго-западные регионы Сирии.

По официальным сведениям мониторинговой миссии ООН, в районе Голанских высот до сих пор находятся вооруженные отряды боевиков сирийской оппозиции. Они финансируются США, Иорданией и Израилем и могли быть использованы для организации данного «формального» обстрела. Это, в свою очередь, могло бы дать ЦАХАЛ повод обвинить в атаке проиранские формирования на сирийской территории.

Таким образом, данный инцидент может оказаться провокацией Израиля против самого себя для оправдания будущих действий по подавлению шиитских группировок в Сирии.

Фон события

Заявления об обстреле со стороны Сирии 14 мая совпал с обострением палестино-израильского конфликта. Все началось с того, что окружной суд Иерусалима постановил расселить несколько занимаемых арабскими семьями домов в восточном районе Шейх Джаррах. В результате начались массовые беспорядки, поглотившие не только арабский район, но и Храмовую гору, а также множество израильских городов со смешанным населением.

— BREAKING: Arabs revolting in Haifa #Israel , 3 police stations have reportedly been overtaken by the Arab Protestors last night. Riots all over Israel.



???? pic.twitter.com/eBDqfangi0 — #???????????? ℍ???????????????????????? (@WarHorizon) May 12, 2021

Палестинская организация ХАМАС потребовала от Израиля вывести полицию из этих районов и освободить задержанных арабов, после чего приступила к артиллерийским и ракетным обстрелам Израиля, спровоцировав ответные удары. В результате группировка объявила об операции «Иерусалимский меч» по захвату древней столицы, а израильская армия, в свою очередь, приступила к «Стражу Стены» — операции по подавлению активности ХАМАС.

Operation "Guardian of the Walls": We joined an intensive day of operation at the Southern Regional Control Unit, responsible for managing and controlling all of the IAF's operational activity ????https://t.co/ORr4Wdau60 pic.twitter.com/WkQcHdzUqR — Israeli Air Force (@IAFsite) May 14, 2021

За пять дней организация выпустила по Израилю из сектора Газа свыше двух тысяч ракет, убив девять и ранив десятки израильтян. При этом от ответных действий погибли 144 палестинца, и более тысячи получили различные ранения.