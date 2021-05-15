В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа

Ростов-на-Дону, 15 мая. Накануне в донской столице задержали четверых гастролеров из Кабардино-Балкарии, которые несколько дней назад в центре города ограбили магазин по продаже телефонов, расположенный на улице Пушкинской.

12 мая двое неизвестных в масках ворвались в магазин, разбили витрину и унесли 12 «яблоневых» гаджетов. Когда продавец хотел вмешаться в происходящее, ему распылили в лицо содержимое газового баллончика. Ограбление произошло за несколько минут, так что рассмотреть через медицинские маски особые приметы грабителей продавец не успел.

Благодаря оперативной работе донских сыщиков, бандитов нашли практически по горячим следам. Ими оказались четыре выходца из Карачаево-Черкесской республики. Согласно оперативным данным, компания промышляла грабежами и разбоями, перемещаясь по Югу России.

В настоящее время ведется следствие, подробности дела не разглашаются.

Ранее ФАН сообщал как проходят будни Донского ГИБДД. Корреспондент ФАН принял участие в ночном рейде и на себе испытал все «прелести» данной работы.