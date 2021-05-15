ФАН выяснил, как можно официально оформить старый гараж

Тула, 15 мая. Закон о гаражной амнистии вступит в силу 1 сентября 2021 года. Это позволит их владельцам в течение пяти лет (то есть до 1 сентября 2026 года), бесплатно и в упрощенном порядке получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся гаражные постройки. Этот вопрос особенно остро стоит в крупных городах, так как юридически многих гаражей даже не существует. Но есть нюансы, которые нужно учитывать. Кстати, капитальная это постройка или нет — не имеет значение.

«Не попадают под амнистию гаражи, построенные после 30 декабря 2004 года; подземные гаражи или же гаражи, признанные самовольной постройкой; гаражи, построенные при многоквартирных домах и офисных комплексах; гаражи, которые используются для предпринимательской деятельности (например, для услуг по ремонту или же для мойки автомобилей)», — рассказала ФАН юрист Елена Валенцева.

Если же ваш гараж соответствует нужным требованиям, то можно готовиться к оформлению. С чего начать?

«Нужно написать заявление о предоставлении пользователю гаража земельного участка. Указать в нем, что гараж построен до 30 декабря 2004 года. Приложить к заявлению документ, по которому у заявителя возникло право пользования участком; схему расположения участка на кадастровом плане территории; технический план гаража», — продолжает Елена.

Однако, не все так просто. Данная амнистия не гарантирует легализации подобных построек абсолютно всем желающим. Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. И даже если человек пользуется гаражом несколько десятков лет, это еще не дает стопроцентной гарантии на то, что получится его оформить официально.

Ранее ФАН рассказывал о том, как нельзя делать перепланировку в квартире.