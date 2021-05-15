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15 мая 15:39
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новостей
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
15:12
Экономика
«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума
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ФАН выяснил, как можно официально оформить старый гараж

  /   Обновлено: 15 мая 2021 15:22
Общество
ФАН выяснил, как можно официально оформить старый гараж
Федеральное агентство новостей  /  Светлана Астраткова

Тула, 15 мая. Закон о гаражной амнистии вступит в силу 1 сентября 2021 года. Это позволит их владельцам в течение пяти лет (то есть до 1 сентября 2026 года), бесплатно и в упрощенном порядке получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся гаражные постройки. Этот вопрос особенно остро стоит в крупных городах, так как юридически многих гаражей даже не существует. Но есть нюансы, которые нужно учитывать. Кстати, капитальная это постройка или нет — не имеет значение.

«Не попадают под амнистию гаражи, построенные после 30 декабря 2004 года; подземные гаражи или же гаражи, признанные самовольной постройкой; гаражи, построенные при многоквартирных домах и офисных комплексах; гаражи, которые используются для предпринимательской деятельности (например, для услуг по ремонту или же для мойки автомобилей)», — рассказала ФАН юрист Елена Валенцева.

Если же ваш гараж соответствует нужным требованиям, то можно готовиться к оформлению. С чего начать?

«Нужно написать заявление о предоставлении пользователю гаража земельного участка. Указать в нем, что гараж построен до 30 декабря 2004 года. Приложить к заявлению документ, по которому у заявителя возникло право пользования участком; схему расположения участка на кадастровом плане территории; технический план гаража», — продолжает Елена.

Однако, не все так просто. Данная амнистия не гарантирует легализации подобных построек абсолютно всем желающим. Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. И даже если человек пользуется гаражом несколько десятков лет, это еще не дает стопроцентной гарантии на то, что получится его оформить официально.

Ранее ФАН рассказывал о том, как нельзя делать перепланировку в квартире. 

тульская область гаражная амнистия
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