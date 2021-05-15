Американская делегация посетила позиции бойцов ВСУ в Донбассе

Киев, 15 мая. Делегация Американского совета по внешней политике (АСВП) нанесла прибыли на позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе, сообщил киевский штаб силовой операции в регионе.

Представители совета при Конгрессе США посетили мариупольский отряд Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и позиции ВСУ около села Широкино, а также ознакомились с работой пункта въезда — выезда «Гнутово» в Донецкой области. Визит американской делегации состоялся 14 мая.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины провели полевые учения расчетов РСЗО «Ураган» недалеко от границ Крымского полуострова.

Также издание «Царьград» сообщило, что бойцы ВСУ заразили коронавирусом инструкторов из Канады. Отмечается, что вместо вакцинации от COVID-19 украинским военнослужащим выдавали фиктивные справки.