Мадуро назвал возвращение «дочки» PDVSA важным условием для переговоров с оппозицией

Каракас, 15 мая. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что возвращение контроля над компанией Citgo (американским подразделением государственной нефтегазовой компании PDVSA. — Прим. ред.) станет одним из условий для дальнейших переговоров с оппозицией. Венесуэльский лидер также попросил «отчитаться» обо всех средствах, полученных от США.

@NicolasMaduro señaló este viernes #14May que la oposición liderada por @jguaido, quien planteó un Acuerdo de Salvación Nacional, deben regresar la empresa Monómeros y Citgo a su administración como exigencia previa a un diálogo https://t.co/Oh4SqaHcKO — El Pitazo (@ElPitazoTV) May 15, 2021

«Они должны отчитаться и раскрыть все суммы, полученные от США, которые им направили для организации заговора. И пусть вернут все банковские счета Citgo и Monomeros в руки венесуэльского государства», — заявил Мадуро во время выступления по телевидению.

Президент также отметил, что оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо должна отказаться от попыток «устроить госпереворот». Мадуро готов вести переговоры на территории любой страны, которая захочет выступить в качестве посредника.

Citgo перешла под контроль оппозиции в 2019 году после того, как США признали Гуайдо законным лидером Венесуэлы и ввели санкции против государственной нефтяной компании PDVSA. Предприятие является оператором трех нефтеперерабатывающих заводов и трех трубопроводов в США. В общей сложности они вырабатывают 749 тыс. баррелей черного золота в сутки. Компания обеспечивает топливом порядка пяти тысяч заправок в Америке.