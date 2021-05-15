Россиянам назвали опасности использования смартфона в туалете

Москва, 15 мая. Брать с собой в туалет телефон — вредно для здоровья, так как гаджет может затянуть время пребывания в уборной.

Специалисты рассказали, чем может быть опасно посещение туалета с телефоном и какой вред это может нанести организму. Они составили список пунктов, где в начало поставили распространение бактерий. Эксперты рассказали, что после посещения туалета на руках может остаться множество микробов — кишечная палочка, норовирус, сальмонелла и прочие. Человек может перенести их на телефон, и даже если он потом помоет руки, то гаджет так и останется грязным.

Следующий пункт — отвлеченность от процесса испражнения. Это может привести к запорам. Далее специалисты указали, что длительное сидение на унитазе может привести к развитию геморроя. Также продолжительное времяпрепровождение в уборной может вызвать недостаточное кровоснабжение головного мозга и чувство онемения в ногах. Заключительный пункт — про ущерб для человека при падении телефона в унитаз.

Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно. Чтобы сохранить собственное здоровье, лучше отказаться от смартфона во время ходьбы по лестницам, посоветовал травматолог-ортопед Константин Терновой.