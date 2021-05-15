Доктор Комаровский предупредил об опасности «белой лихорадки»

Москва, 15 мая. Первые симптомы «белой лихорадки» должны стать поводом к немедленному обращению за медицинской помощью, заявил известный врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Высокая температура в сочетании с бледностью может указывать на спазм сосудов кожи и резкое ограничение отдачи тепла. Как правило, у температурящего ребенка с ОРВИ кожа почти всегда розовая.

«Бледная кожа — «белая лихорадка» — это опасно, любые физические методы охлаждения категорически противопоказаны», — предупредил специалист в своем Instagram-аккаунте.

Ранее Евгений Комаровский раскрыл неожиданную пользу сквозняков. По его словам, они играют неоценимую роль в борьбе с коронавирусной инфекцией.