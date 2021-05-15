Школьницу из Ленобласти шесть лет насиловал безработный сожитель матери

Санкт-Петербург, 15 мая. Девочка шесть лет подвергалась сексуальному насилию со стороны безработного сожителя матери, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В январе женщина обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности ее возлюбленного. По словам заявительницы, 40-летний гражданин Азербайджана в неустановленное время совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2006 года рождения.

Оперативники задержали подозреваемого, против него возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что мужчина насиловал ребенка сожительницы с 2018 по 2020 год.

Спустя некоторое время следователи выяснили, что подозреваемый начал насиловать девочку еще в 2014 году. На протяжении четырех лет преступления происходили в двух других квартирах. По данному факту возбудили еще одно уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Ранее мужчина был четыре раза судим за наркотики и привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Житель Кубани несколько лет насиловал малолетнюю дочь супруги. Девочка боялась осуждения и не решалась рассказать обо всем маме, сообщал ФАН.