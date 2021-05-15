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14:07
Общество
Герои нашего времени: что известно о людях, спасших детей от «казанского стрелка»
14:03
Экономика
Правительство ждет проект акта о субсидировании льготного туризма до 19 мая
14:03
Армия
Американская делегация посетила позиции бойцов ВСУ в Донбассе
14:02
Весь мир
Мадуро назвал возвращение «дочки» PDVSA важным условием для переговоров с оппозицией
14:00
Политика
История со складами во Врбетице обрастает интересными фактами. Колонка Голоса Мордора
13:56
Общество
Россиянам назвали опасности использования смартфона в туалете
13:55
Общество
Доктор Комаровский предупредил об опасности «белой лихорадки»
13:54
Происшествия
Школьницу из Ленобласти шесть лет насиловал безработный сожитель матери
13:53
Политика
Депутат Госдумы назвала причину включения США и Чехии в список недружественных стран
13:51
Общество
Американские военные сняли на видео загадочное НЛО у берегов Калифорнии
13:47
Политика
Генсек НАТО заявил, что организация сохраняет готовность к диалогу с Россией
13:45
Армия
Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве
13:45
Политика
Соловьев рассказал о предательстве и феноменальной «неумности» Зеленского
13:44
Общество
Алексей Журавлев поручил оказать содействие псковскому отделению детского фонда
13:41
Политика
Экс-депутат Журавко одной фразой ответил на смерти пенсионеров на Украине
13:40
Общество
Труженица саранского завода в Мордовии замечена в коммерческом подкупе
13:36
Политика
Климкина напугали слова Путина о превращении Украины в антипод России
13:36
Общество
Врачи назвали необычный признак развития второго типа сахарного диабета
13:35
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Школьницу из Ленобласти шесть лет насиловал безработный сожитель матери

  /   Обновлено: 15 мая 2021 14:00
Происшествия
Школьницу из Ленобласти шесть лет насиловал безработный сожитель матери
pixabay.com

Санкт-Петербург, 15 мая. Девочка шесть лет подвергалась сексуальному насилию со стороны безработного сожителя матери, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В январе женщина обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности ее возлюбленного. По словам заявительницы, 40-летний гражданин Азербайджана в неустановленное время совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2006 года рождения.

Оперативники задержали подозреваемого, против него возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что мужчина насиловал ребенка сожительницы с 2018 по 2020 год.

Спустя некоторое время следователи выяснили, что подозреваемый начал насиловать девочку еще в 2014 году. На протяжении четырех лет преступления происходили в двух других квартирах. По данному факту возбудили еще одно уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Ранее мужчина был четыре раза судим за наркотики и привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Житель Кубани несколько лет насиловал малолетнюю дочь супруги. Девочка боялась осуждения и не решалась рассказать обо всем маме, сообщал ФАН.

ленобласть педофил девочка
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