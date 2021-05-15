Депутат Госдумы назвала причину включения США и Чехии в список недружественных стран

Москва, 15 мая. США и Чехию включили в список недружественных стран на фоне общей антироссийской позиции, но и из-за конкретных повторяющихся действий в отношении РФ, считает Елена Панина.

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Паниной, включение двух государств в соответствующий перечень вызвано рядом провокаций и скандалов, которые раздули их власти на пустом месте.

«Тот факт, что в этот перечень включили лишь две страны, говорит о том, что наша страна крайне осторожно пользуется этим инструментом», — подчеркнула она.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько назвал логичными действия правительства по включению Чехии и США в соответствующий перечень.