Американские военные сняли на видео загадочное НЛО у берегов Калифорнии

Лос-Анджелес, 15 мая. Моряки ВМС США засняли на видео таинственный сферический объект, который летал недалеко от берегов Калифорнии, а затем исчез в Тихом океане.

Американские военные заявили, что кадры с НЛО являются подлинными и в данный момент проходит расследование произошедшего инцидента.

После того, как видео было опубликовано в Сети, представитель Пентагона Сьюзан Гоф подчеркнула, что кадры были сняты военными ВМС США, и Оперативная группа по неопознанным воздушным явлениям (UAPTF) ведет свои исследования в этом направлении.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7 — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021

Более подробной информации Гоф не сообщила. Однако режиссер Джереми Корбелл, который опубликовал видео у себя на странице в Twitter, рассказал, что кадры были сняты с военного корабля USS Omaha недалеко от Сан-Диего еще в 2019 году. Он уточнил, что специалисты пытались найти обломки летающего объекта в океане, но поиски не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что уфолог Майкл Брэдбери рядом с МКС обнаружил НЛО, которое похоже на объект с библейской картины.