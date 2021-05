Американские военные сняли на видео загадочное НЛО у берегов Калифорнии

Лос-Анджелес, 15 мая. Моряки ВМС США засняли на видео таинственный сферический объект, который летал недалеко от берегов Калифорнии, а затем исчез в Тихом океане.

Американские военные заявили, что кадры с НЛО являются подлинными и в данный момент проходит расследование произошедшего инцидента.

После того, как видео было опубликовано в Сети, представитель Пентагона Сьюзан Гоф подчеркнула, что кадры были сняты военными ВМС США, и Оперативная группа по неопознанным воздушным явлениям (UAPTF) ведет свои исследования в этом направлении.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7