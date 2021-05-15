Генсек НАТО заявил, что организация сохраняет готовность к диалогу с Россией

Брюссель, 15 мая. НАТО сохраняет готовность к диалогу с Российской Федерацией, однако не должна снижать экономическое давление, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

По его словам, это является основой для двустороннего подхода к российской стороне. Об этом Столтенберг рассказал во время выступления на онлайн-дискуссии в рамках ежегодной германской религиозной конференции.

«Сдерживание, оборона и диалог. Мы предлагаем России диалог, но Россия все равно ведет себя агрессивно», — подчеркнул генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что представители стран-участниц Североатлантического альянса откроют пленарную сессию, на которой собираются обсудить действия в условиях напряженности с Россией и усиление Китая.