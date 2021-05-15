Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве

Тель-Авив, 15 мая. Над Тель-Авивом сработали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС.

Палестинская группировка ХАМАС заявляла, что в сторону израильского города выпустила несколько десятков ракет. В данный момент в Тель-Авиве звучит сирена.

Ранее израильская армия сообщала, что палестинские радикалы из сектора Газа, начиная с 10 мая, выпустили по Израилю около 2,3 тыс. ракет. Военные также подчеркивают, что более 1 тыс. снарядов удалось перехватить системой ПВО «Железный купол». «Царьград» рассказал об обострении ситуации вокруг сектора Газа в Израиле.