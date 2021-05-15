Соловьев рассказал о предательстве и феноменальной «неумности» Зеленского

Москва, 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский своими руками копает себе яму, уверен журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

Соловьев прокомментировал «Царьграду» высказывание Путина о превращении Украины в анти-Россию. Журналист убежден, что своими решениями и политическим безволием Зеленский предал украинский народ и стал еще худшим президентом, чем его предшественник Петр Порошенко. После утраты народной поддержки Зеленский сбросил образ демократического президента и показал свое настоящее обличье — диктатора, который подавляет всех возможных конкурентов в борьбе за власть незаконными, репрессивными методами.

«Зеленский стал через СНБУ, то есть вне законодательного поля уничтожать политических конкурентов. Он зачищает политическое пространство, только не понимает, что тем самым вырывает себе яму. Придет следующий клоун и скажет этому клоуну, что он уже не смешной. И добавит: «А чего добился ты? Войны не остановил, с коррупцией не поборолся. Зато уничтожил политические партии неправовыми методами, стал еще худшим диктатором, чем был Порошенко. Кому ты нужен?»» — предсказал Соловьев диалог Зеленского с его потенциальным преемником.

Зеленский подставил не только народ, дав ложные обещания, но и свою собственную команду, убежден журналист. Неизвестно, сильный ли бывший комик президент, подчеркнул журналист, но он определенно «истеричный» и «феноменально неумный». И все эти качества вытекают из его главной проблемы — вопиющей непрофессиональности, уверен Соловьев.

Поводом для высказывания Соловьева и комментария Путина об анти-России стали новости о преследовании украинского политика, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь!» олигарха Виктора Медведчука. Также ситуацию вокруг Медведчука прокомментировал политтехнолог Василий Стоякин: эксперт уверен, что власти продолжат преследовать политика из страха потерять собственное лицо.