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новостей
14:07
Общество
Герои нашего времени: что известно о людях, спасших детей от «казанского стрелка»
14:03
Экономика
Правительство ждет проект акта о субсидировании льготного туризма до 19 мая
14:03
Армия
Американская делегация посетила позиции бойцов ВСУ в Донбассе
14:02
Весь мир
Мадуро назвал возвращение «дочки» PDVSA важным условием для переговоров с оппозицией
14:00
Политика
История со складами во Врбетице обрастает интересными фактами. Колонка Голоса Мордора
13:56
Общество
Россиянам назвали опасности использования смартфона в туалете
13:55
Общество
Доктор Комаровский предупредил об опасности «белой лихорадки»
13:54
Происшествия
Школьницу из Ленобласти шесть лет насиловал безработный сожитель матери
13:53
Политика
Депутат Госдумы назвала причину включения США и Чехии в список недружественных стран
13:51
Общество
Американские военные сняли на видео загадочное НЛО у берегов Калифорнии
13:47
Политика
Генсек НАТО заявил, что организация сохраняет готовность к диалогу с Россией
13:45
Армия
Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве
13:45
Политика
Соловьев рассказал о предательстве и феноменальной «неумности» Зеленского
13:44
Общество
Алексей Журавлев поручил оказать содействие псковскому отделению детского фонда
13:41
Политика
Экс-депутат Журавко одной фразой ответил на смерти пенсионеров на Украине
13:40
Общество
Труженица саранского завода в Мордовии замечена в коммерческом подкупе
13:36
Политика
Климкина напугали слова Путина о превращении Украины в антипод России
13:36
Общество
Врачи назвали необычный признак развития второго типа сахарного диабета
13:35
Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла дату свадьбы с Чобаняном
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Происшествия
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Соловьев рассказал о предательстве и феноменальной «неумности» Зеленского

  /   Обновлено: 15 мая 2021 13:47
Политика
Соловьев рассказал о предательстве и феноменальной «неумности» Зеленского
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский своими руками копает себе яму, уверен журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

Соловьев прокомментировал «Царьграду» высказывание Путина о превращении Украины в анти-Россию. Журналист убежден, что своими решениями и политическим безволием Зеленский предал украинский народ и стал еще худшим президентом, чем его предшественник Петр Порошенко. После утраты народной поддержки Зеленский сбросил образ демократического президента и показал свое настоящее обличье — диктатора, который подавляет всех возможных конкурентов в борьбе за власть незаконными, репрессивными методами.

«Зеленский стал через СНБУ, то есть вне законодательного поля уничтожать политических конкурентов. Он зачищает политическое пространство, только не понимает, что тем самым вырывает себе яму. Придет следующий клоун и скажет этому клоуну, что он уже не смешной. И добавит: «А чего добился ты? Войны не остановил, с коррупцией не поборолся. Зато уничтожил политические партии неправовыми методами, стал еще худшим диктатором, чем был Порошенко. Кому ты нужен?»» — предсказал Соловьев диалог Зеленского с его потенциальным преемником.

Зеленский подставил не только народ, дав ложные обещания, но и свою собственную команду, убежден журналист. Неизвестно, сильный ли бывший комик президент, подчеркнул журналист, но он определенно «истеричный» и «феноменально неумный». И все эти качества вытекают из его главной проблемы — вопиющей непрофессиональности, уверен Соловьев.

Поводом для высказывания Соловьева и комментария Путина об анти-России стали новости о преследовании украинского политика, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь!» олигарха Виктора Медведчука. Также ситуацию вокруг Медведчука прокомментировал политтехнолог Василий Стоякин: эксперт уверен, что власти продолжат преследовать политика из страха потерять собственное лицо.

украина путин россия зеленский медведчук соловьев репрессии анти-россия
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