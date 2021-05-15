Новый коллектор обойдется Ростову в 5,6 млрд рублей

Ростов-на-Дону, 15 мая. Новый канализационный коллектор №62 должен быть готов к 2025 году. Вторую очередь строительства городская администрация запустит через несколько месяцев, она обойдется городской казне в 5,6 млрд рублей, именно такая сумма фигурирует на сайте госзакупок.

За эти деньги строители установят сваи и монолитные упоры, а также опускные колодцы. Начнут в этом году строительство и самого коллектора, который свяжет через дно реки Дон практически все районы города, включая Зеленый остров и Гребной канал.

В начале года глава администрации города Ростова-на-Дону отмечал, что это «коллектор будущего», который обязательно войдет в новейшую историю города.

Напомним, что первый этап строительства «чудо-коллектора», обошелся городу в 1,2 млрд рублей. Тогда губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что ни у городских, ни у областных властей таких средств нет. И чтобы довести этот проект до конца, необходима финансовая поддержка федерации.

В настоящее время строительство второй очереди не началось. Городские власти ищут подрядчика и обещают, что исполнитель будет найден в ближайшее время.

Ранее ФАН сообщал, что большую часть ростовских школ охраняют вахтеры. Эта информация стала известна на совещании сити-менеджера Ростова-на-Дону.