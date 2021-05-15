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15 мая 15:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
15:12
Экономика
«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума
Все новости

Новый коллектор обойдется Ростову в 5,6 млрд рублей

Общество
Новый коллектор обойдется Ростову в 5,6 млрд рублей
Федеральное агентство новостей  /  Василий Иваненко / Юрий Котенок

Ростов-на-Дону, 15 мая. Новый канализационный коллектор №62 должен быть готов к 2025 году. Вторую очередь строительства городская администрация запустит через несколько месяцев, она обойдется городской казне в 5,6 млрд рублей, именно такая сумма фигурирует на сайте госзакупок.

За эти деньги строители установят сваи и монолитные упоры, а также опускные колодцы. Начнут в этом году строительство и самого коллектора, который свяжет через дно реки Дон практически все районы города, включая Зеленый остров и Гребной канал. 

В начале года глава администрации города Ростова-на-Дону отмечал, что это «коллектор будущего», который обязательно войдет в новейшую историю города. 

Напомним, что первый этап строительства «чудо-коллектора», обошелся городу в 1,2 млрд рублей. Тогда губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что ни у городских, ни у областных властей таких средств нет. И чтобы довести этот проект до конца, необходима финансовая поддержка федерации.

В настоящее время строительство второй очереди не началось. Городские власти ищут подрядчика и обещают, что исполнитель будет найден в ближайшее время.

Ранее ФАН сообщал, что большую часть ростовских школ охраняют вахтеры. Эта информация стала известна на совещании сити-менеджера Ростова-на-Дону.

ростов-на-дону коллектор логвиненко Голубев
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