Экс-депутат Журавко одной фразой ответил на смерти пенсионеров на Украине

Киев, 15 мая. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о возможных мотивах трагедии с пожилыми людьми в Херсонщине.

Накануне двое пенсионеров в Херсонской области наложили на себя руки. Один мужчина не дожил шести лет до столетнего юбилея. Второй пожилой человек скончался в возрасте 83 лет. Бывший парламентарий задал риторический вопрос. В нем политик указал, что пенсионеров могли «довести».

«Как сообщают местные СМИ, в поселке Ивaнoвкa нaшли мepтвым пeнcиoнepa, нe дoжившeгo вceгo 6 лeт дo cвoeгo cтoлeтнeгo юбилeя. <...> Друзья, как же нужно довести людей», — написал Журавко.

Ранее бывший депутат привел шокирующие подробности последствий медицинской реформы на Украине. Экс-парламентарий опубликовал фотографии из больницы, находящейся в крайне плохом состоянии.