Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова заявила ФАН, что из всех вновь открытых Россией стран в плане авиасообщения для туризма подходит только Мексика.

Руководитель ассоциации прокомментировала информацию оперативного штаба о том, что через десять дней возобновляется авиационное сообщение сразу с пятью государствами.

«Пожалуй, в плане туризма нас касается только одна страна — Мексика, куда разрешено будет выезжать именно туристам, а не только частным лицам, — отметила Осипова. — Вот единственное, что нас коснулось. Насколько я помню, там даже ПЦР-тест не нужен. Остальные же страны — это по делам, по работе, по учебе».

По словам собеседницы ФАН, нет никаких сомнений в том, что граждане России полетят отдыхать в североамериканскую страну, несмотря на не самый дешевый ценник — прежде всего в плане именно авиаперелета.

«Народ точно полетит туда, — заверила Осипова. — Что говорить, если у нас Мальдивы «забиты» [под завязку]! Если наши люди летают на Мальдивы, то почему им не полететь в Мексику? Это, в принципе, страна, куда регулярно летают наши туристы, там они отдыхают. Вот Канкун открыли, и это очень хорошо».

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили о том, что с 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

Для туристов открыта только Мексика (и с некоторой натяжкой — Саудовская Аравия, где по прилете придется проходить карантин). Уже согласованы три рейса в неделю из Москвы в Канкун.

К слову, в Мексике можно находиться до 180 дней без визарана, въезд в страну производится по электронной визе, и нет никаких ограничений на него, связанных с COVID-19.

Кроме того, с 25 мая увеличивается число регулярных рейсов из РФ в Южную Корею, Финляндию и Японию, но эти государства пока что еще закрыты для обычных туристов.

И, наконец, также с 25 мая можно будет выполнять рейсы за рубеж из Магнитогорска, Омска, Сыктывкара, Челябинска и Улан-Удэ.

Ранее стало известно, что греческие власти открыли границы для иностранных, в том числе российских, туристов.