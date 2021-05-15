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15 мая 17:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
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Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
16:45
Общество
«Крылья Советов» «затроллили» фанатов «Локомотива» и запустили самолетики на трибуну
16:44
Экономика
Аналитики оценили осведомленность МСП о новой кредитной программе
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Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику

Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
ТАСС  /  TheNEWS2 via ZUMA Wire

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова заявила ФАН, что из всех вновь открытых Россией стран в плане авиасообщения для туризма подходит только Мексика.

Руководитель ассоциации прокомментировала информацию оперативного штаба о том, что через десять дней возобновляется авиационное сообщение сразу с пятью государствами.

«Пожалуй, в плане туризма нас касается только одна страна — Мексика, куда разрешено будет выезжать именно туристам, а не только частным лицам, — отметила Осипова. — Вот единственное, что нас коснулось. Насколько я помню, там даже ПЦР-тест не нужен. Остальные же страны — это по делам, по работе, по учебе».

По словам собеседницы ФАН, нет никаких сомнений в том, что граждане России полетят отдыхать в североамериканскую страну, несмотря на не самый дешевый ценник — прежде всего в плане именно авиаперелета.

«Народ точно полетит туда, — заверила Осипова. — Что говорить, если у нас Мальдивы «забиты» [под завязку]! Если наши люди летают на Мальдивы, то почему им не полететь в Мексику? Это, в принципе, страна, куда регулярно летают наши туристы, там они отдыхают. Вот Канкун открыли, и это очень хорошо».

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили о том, что с 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

Для туристов открыта только Мексика (и с некоторой натяжкой — Саудовская Аравия, где по прилете придется проходить карантин). Уже согласованы три рейса в неделю из Москвы в Канкун.

К слову, в Мексике можно находиться до 180 дней без визарана, въезд в страну производится по электронной визе, и нет никаких ограничений на него, связанных с COVID-19.

Кроме того, с 25 мая увеличивается число регулярных рейсов из РФ в Южную Корею, Финляндию и Японию, но эти государства пока что еще закрыты для обычных туристов.

И, наконец, также с 25 мая можно будет выполнять рейсы за рубеж из Магнитогорска, Омска, Сыктывкара, Челябинска и Улан-Удэ.

Ранее стало известно, что греческие власти открыли границы для иностранных, в том числе российских, туристов.

мексика
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