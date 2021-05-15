Климкина напугали слова Путина о превращении Украины в антипод России

Киев, 15 мая. Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что высказывание президента РФ Владимира Путина о превращении Незалежной в антипод России не стоит недооценивать.

По мнению экс-министра, заявление российского лидера не было «находкой спичрайтеров». Путин говорит об украинском государстве как о постоянном источнике проблем для Москвы, считает Климкин.

«Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», — написал на своей странице в Facebook Климкин.

Путин заявил, что Украину превращают в антипод России на оперативном совещании с членами Совета безопасности. По его словам, в соседней стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют на происходящее.