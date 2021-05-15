Врачи назвали необычный признак развития второго типа сахарного диабета

Москва, 15 мая. Сахарный диабет второго типа — опасное заболевание, способное повреждать стенки кровеносных сосудов. Оно повышает риск развития инсульта. Врачи рассказали, как его распознать.

Изменение запаха мочи может быть признаком развития сахарного диабета второго типа, утверждают медицинские специалисты. Он становится фруктовым или сладковатым, что связано с попыткой организма вывести лишнюю глюкозу. Другими симптомами заболевания являются усталость, повышенное чувство жажды, увеличенная частота мочеиспусканий, зуд.

Сахарный диабет способен влиять на сердечно-сосудистую систему человека. Заболевание повышает риск развития почечной недостаточности и сердечного приступа. Кроме того, избыток сахара приводит к образованию дрожжевых инфекций, вызывающих раздражение на коже. В ряде случаев пациенты могут столкнуться с кандидозом.

Ранее сообщалось, что сахарный диабет может быть вызван частым употреблением сахаросодержащих газированных напитков или «газировок». Кроме того, они повышают риск образования колоректального рака у людей младше 50 лет.