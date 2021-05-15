Беременная звезда «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла дату свадьбы с Чобаняном

Москва, 15 мая. Беременная звезда телешоу «Дом-2» Ирина Пинчук поделилась со своими поклонниками радостным событием. Звезда провела трансляцию из столичного отделения ЗАГС и раскрыла дату свадьбы.

Отцом будущего ребенка Пинчук стал Арай Чобанян. Пара занимается подготовкой к появлению первенца на свет. Чтобы не было никаких вопросов, перед рождением ребенка звезды телестройки решили узаконить свои отношения.

Пинчук недавно заинтриговала своих фолловеров новостью. Оказалось, влюбленные вместе подали заявление на официальную регистрацию отношений. Каждый шаг модель транслировала в Instagram. Пара рассказала, что они планируют провести скромную церемонию, на которую будут приглашены только самые близкие и родные.

Праздничное событие они запланировали на 3 июня. По словам Пинчук, именно в этот день они с Чобаняном будут отмечать вторую годовщину их отношений. Ожидается, что ребенок появится на свет вскоре после свадьбы.

После закрытия телестройки на ТНТ Пинчук вместе со своим возлюбленным появлялась на съемках телешоу «Бородина против Бузовой». Поклонники тогда впервые увидели модель в интересном положении и пришли в восторг от ее внешнего вида. Многие отметили, что Пинчук и Чобанян — пример идеальной пары «Дома-2».