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15 мая 14:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:07
Общество
Герои нашего времени: что известно о людях, спасших детей от «казанского стрелка»
14:03
Экономика
Правительство ждет проект акта о субсидировании льготного туризма до 19 мая
14:03
Армия
Американская делегация посетила позиции бойцов ВСУ в Донбассе
14:02
Весь мир
Мадуро назвал возвращение «дочки» PDVSA важным условием для переговоров с оппозицией
14:00
Политика
История со складами во Врбетице обрастает интересными фактами. Колонка Голоса Мордора
13:56
Общество
Россиянам назвали опасности использования смартфона в туалете
13:55
Общество
Доктор Комаровский предупредил об опасности «белой лихорадки»
13:54
Происшествия
Школьницу из Ленобласти шесть лет насиловал безработный сожитель матери
13:53
Политика
Депутат Госдумы назвала причину включения США и Чехии в список недружественных стран
13:51
Общество
Американские военные сняли на видео загадочное НЛО у берегов Калифорнии
13:47
Политика
Генсек НАТО заявил, что организация сохраняет готовность к диалогу с Россией
13:45
Армия
Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве
13:45
Политика
Соловьев рассказал о предательстве и феноменальной «неумности» Зеленского
13:44
Общество
Алексей Журавлев поручил оказать содействие псковскому отделению детского фонда
13:41
Политика
Экс-депутат Журавко одной фразой ответил на смерти пенсионеров на Украине
13:40
Общество
Труженица саранского завода в Мордовии замечена в коммерческом подкупе
13:36
Политика
Климкина напугали слова Путина о превращении Украины в антипод России
13:36
Общество
Врачи назвали необычный признак развития второго типа сахарного диабета
13:35
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Беременная звезда «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла дату свадьбы с Чобаняном
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Беременная звезда «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла дату свадьбы с Чобаняном

Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла дату свадьбы с Чобаняном
instagram.com  /  @pinchuk_official

Москва, 15 мая. Беременная звезда телешоу «Дом-2» Ирина Пинчук поделилась со своими поклонниками радостным событием. Звезда провела трансляцию из столичного отделения ЗАГС и раскрыла дату свадьбы.

Отцом будущего ребенка Пинчук стал Арай Чобанян. Пара занимается подготовкой к появлению первенца на свет. Чтобы не было никаких вопросов, перед рождением ребенка звезды телестройки решили узаконить свои отношения.

Пинчук недавно заинтриговала своих фолловеров новостью. Оказалось, влюбленные вместе подали заявление на официальную регистрацию отношений. Каждый шаг модель транслировала в Instagram. Пара рассказала, что они планируют провести скромную церемонию, на которую будут приглашены только самые близкие и родные.

Праздничное событие они запланировали на 3 июня. По словам Пинчук, именно в этот день они с Чобаняном будут отмечать вторую годовщину их отношений. Ожидается, что ребенок появится на свет вскоре после свадьбы.

После закрытия телестройки на ТНТ Пинчук вместе со своим возлюбленным появлялась на съемках телешоу «Бородина против Бузовой». Поклонники тогда впервые увидели модель в интересном положении и пришли в восторг от ее внешнего вида. Многие отметили, что Пинчук и Чобанян — пример идеальной пары «Дома-2».

свадьба дом-2 пинчук Чобанян
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Все новости / Шоу-бизнес / Беременная звезда «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла дату свадьбы с Чобаняном
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