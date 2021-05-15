Труп пропавшей ученицы коррекционной школы нашли в водоеме в Ленобласти

Санкт-Петербург, 15 мая. Поиски девочки 2009 года рождения, пропавшей в Гатчинском районе, завершились обнаружением трупа ребенка. Он лежал на дне пожарного водоема в парковой зоне.

Данные некоторых СМИ, которые утверждали об обнаружении трупа мальчика в Ленобласти, не подтвердились. По информации источника ФАН в правоохранительных органах, погибшей оказалась девочка 2009 года рождения. Ранее об ее исчезновении заявил отец. Он попросил полицейских найти его дочь, которая ушла из дома гулять и не вернулась.

В ходе организованных поисков был осмотрен пруд, находящийся рядом с поселком Сусанино, где проживала несовершеннолетняя. На его дне водолазы нашли труп пропавшей третьеклассницы. Что стало причиной смерти девочки, пока неизвестно. Для установления этого тело погибшей отправят в морг на судебно-медицинскую экспертизу.