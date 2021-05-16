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Американская «ядерная дубина» против КНДР может сильно «аукнуться» союзникам США
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16 мая 08:25
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новостей
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Технологии
Компания Minisforum разработает маленький игровой ПК
08:19
Общество
Должники смогут сохранить доход не менее прожиточного минимума
08:15
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Компания SpaceX отправила на орбиту ракету с 52 спутниками Starlink
08:13
Шоу-бизнес
В Mirror вспомнили воссоединившиеся после расставания звездные пары
08:07
Происшествия
Полицейские спасли заблудившуюся в лесу в Прикамье пенсионерку
08:05
Политика
Глава Пентагона в беседе с израильским коллегой осудил действия ХАМАС
08:00
Весь мир
ВВС США дают еще один шанс бомбардировщикам B-1B Lancer
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Политолог Корнилов назвал цели украинских «кибервойск»
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Политика
Американская «ядерная дубина» против КНДР может сильно «аукнуться» союзникам США
Все новости

Американская «ядерная дубина» против КНДР может сильно «аукнуться» союзникам США

Политика
Американская «ядерная дубина» против КНДР может сильно «аукнуться» союзникам США
Федеральное агентство новостей  / 

Соединенные Штаты и Южная Корея заявили о готовности использовать ядерный арсенал для сдерживания КНДР. Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН рассказал, что американская угроза Северной Кореи может аукнуться союзникам Белого дома.

Американцы готовы задействовать весь потенциал, включая ядерный, для сдерживания угроз со стороны КНДР. Об этом говорится в распространенном Пентагоном совместном заявлении представителей военных ведомств США и Южной Кореи.

«Стороны поделились оценками недавних ядерных и ракетных угроз, исходящих от КНДР, и договорились о тесной координации в отслеживании ситуации. США подтвердили готовность задействовать расширенное сдерживание, используя весь потенциал, включая ядерный, обычных вооружений и в сфере противоракетной обороны», — отмечается в тексте.

Сообщается, что в ходе переговоров США и Южная Корея обменялись оценками ядерных и ракетных угроз, исходящих от КНДР с учетом последних обстоятельств. Также стороны договорились продолжать тесную координацию в отслеживании ситуации.

Здесь стоит напомнить, что в конце апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сделала громкое, но не совсем понятное заявление. По ее словам, Соединенные Штаты выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей «стратегического терпения» и заключения «грандиозной сделки» с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства.

Американская «ядерная дубина» против КНДР может сильно «аукнуться» союзникам США
wikipedia.org  / United States Department of Energy

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что нельзя давить силой на Северную Корею, поскольку Пхеньян обладает ядерным оружием и баллистическими ракетами, которые уже доказали свою эффективность.   

«Скорее всего, у Пхеньяна есть какое-то количество баллистических ракет с атомными боеголовками. Америка находится достаточно далеко от Северной Кореи, но рядом — Южная Корея, Япония и Китай, который не только граничит с КНДР, но и является ее партнером. Поэтому, если дело дойдет до конфликта, Южная Корея от Северной огребет по полной системе. Не дай бог, зацепят Китай и Японию. Уже были такие случаи, что северокорейские ракеты перелетали Японию. Их не остановили даже расхваленные американские зенитно-ракетные комплексы Patriot», — указал собеседник ФАН.

Капитан первого ранга запаса отметил, что в случае конфликта американская «ядерная дубина» против КНДР может сильно «аукнуться» союзникам США.

«США продолжают сегодня кидаться из одной крайности в другую, как это было и при бывшем президенте США Дональде Трампе. Мне кажется, это неразумно. Игра Вашингтона, если произойдет реальное столкновение, в первую очередь навредит союзникам США. Очевидно, что новый конфликт между Северной и Южной Кореей будет куда плачевнее, чем тот, который начался в 1950 году. На мой взгляд, все накопившиеся проблемы нужно решать мирным путем и не махать ядерной дубиной. И это касается не только КНДР. Сюда можно отнести и ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана», — сообщил эксперт.

Американская «ядерная дубина» против КНДР может сильно «аукнуться» союзникам США
Новостное агентство «Харьков»  / 

Также собеседник ФАН предположил, что история с применением ядерного оружия против КНДР создана, чтобы отвлечь жителей Соединенных Штатов от внутренних проблем, скрепившихся в стране в последнее время.   

«Скорее всего, заявление о возможном применении ядерного оружия против Северной Кореи — попытка отвлечь внимание американцев от внутренних проблем, которых скопилось выше крыши. Напомню, что какая-то горстка хакеров сделала огромную проблему для США. А КНДР терять нечего — очевидно. У них в руках находится серьезное оружие. Я убежден, что здравый смысл все же возобладает. Свое слово еще скажут американские военные», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что политика президента США Джозефа Байдена ведет американскую экономику к кризису. 

сша ядерное оружие корея дандыкин
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