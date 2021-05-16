Американская «ядерная дубина» против КНДР может сильно «аукнуться» союзникам США

Соединенные Штаты и Южная Корея заявили о готовности использовать ядерный арсенал для сдерживания КНДР. Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН рассказал, что американская угроза Северной Кореи может аукнуться союзникам Белого дома.

Американцы готовы задействовать весь потенциал, включая ядерный, для сдерживания угроз со стороны КНДР. Об этом говорится в распространенном Пентагоном совместном заявлении представителей военных ведомств США и Южной Кореи.

«Стороны поделились оценками недавних ядерных и ракетных угроз, исходящих от КНДР, и договорились о тесной координации в отслеживании ситуации. США подтвердили готовность задействовать расширенное сдерживание, используя весь потенциал, включая ядерный, обычных вооружений и в сфере противоракетной обороны», — отмечается в тексте.

Сообщается, что в ходе переговоров США и Южная Корея обменялись оценками ядерных и ракетных угроз, исходящих от КНДР с учетом последних обстоятельств. Также стороны договорились продолжать тесную координацию в отслеживании ситуации.

Здесь стоит напомнить, что в конце апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сделала громкое, но не совсем понятное заявление. По ее словам, Соединенные Штаты выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей «стратегического терпения» и заключения «грандиозной сделки» с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства.

wikipedia.org / United States Department of Energy

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что нельзя давить силой на Северную Корею, поскольку Пхеньян обладает ядерным оружием и баллистическими ракетами, которые уже доказали свою эффективность.

«Скорее всего, у Пхеньяна есть какое-то количество баллистических ракет с атомными боеголовками. Америка находится достаточно далеко от Северной Кореи, но рядом — Южная Корея, Япония и Китай, который не только граничит с КНДР, но и является ее партнером. Поэтому, если дело дойдет до конфликта, Южная Корея от Северной огребет по полной системе. Не дай бог, зацепят Китай и Японию. Уже были такие случаи, что северокорейские ракеты перелетали Японию. Их не остановили даже расхваленные американские зенитно-ракетные комплексы Patriot», — указал собеседник ФАН.

Капитан первого ранга запаса отметил, что в случае конфликта американская «ядерная дубина» против КНДР может сильно «аукнуться» союзникам США.

«США продолжают сегодня кидаться из одной крайности в другую, как это было и при бывшем президенте США Дональде Трампе. Мне кажется, это неразумно. Игра Вашингтона, если произойдет реальное столкновение, в первую очередь навредит союзникам США. Очевидно, что новый конфликт между Северной и Южной Кореей будет куда плачевнее, чем тот, который начался в 1950 году. На мой взгляд, все накопившиеся проблемы нужно решать мирным путем и не махать ядерной дубиной. И это касается не только КНДР. Сюда можно отнести и ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана», — сообщил эксперт.

Новостное агентство «Харьков» /

Также собеседник ФАН предположил, что история с применением ядерного оружия против КНДР создана, чтобы отвлечь жителей Соединенных Штатов от внутренних проблем, скрепившихся в стране в последнее время.

«Скорее всего, заявление о возможном применении ядерного оружия против Северной Кореи — попытка отвлечь внимание американцев от внутренних проблем, которых скопилось выше крыши. Напомню, что какая-то горстка хакеров сделала огромную проблему для США. А КНДР терять нечего — очевидно. У них в руках находится серьезное оружие. Я убежден, что здравый смысл все же возобладает. Свое слово еще скажут американские военные», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что политика президента США Джозефа Байдена ведет американскую экономику к кризису.