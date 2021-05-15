Пожарные в Тверской области спасли людей из горящей квартиры

Тверь, 15 мая. В Вышнем Волочке спасатели вошли в горящий дом, чтобы спасти оставшихся внутри здания людей.

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило в диспетчерскую пожарно-спасательную службу Печоры в 18:22. Сотрудники МЧС оперативно выехали на место происшествия. Из зоны возгорания были спасены шесть человек.

К тушению пожара были привлечены 11 сотрудников личного состава МЧС и четыре единицы техники. По предварительной версии следствия, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Спасатели потушили пожар в квартире на севере Петербурга, сообщал ФАН. Инцидент произошел в Выборгском районе города.