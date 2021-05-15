Труженица саранского завода в Мордовии замечена в коммерческом подкупе

Саранск, 15 мая. В Мордовии руководителя группы отдела снабжения ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП» признали виновной в коррупционном преступлении. Женщину приговорили к 5,5 годам лишения свободы условно.

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Мордовии, жительница Саранска замечена в двух эпизодах коммерческого подкупа. За возможность стать поставщиками товаров на завод две компании отправили на ее банковские счета 560 и 320 тысяч рублей.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в ведомстве.

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