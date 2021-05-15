Экс-супруга Аршавина Алиса Казьмина теряет волосы после комы

Москва, 15 мая. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, Алиса Казьмина, уже несколько месяцев страдает от тяжелого аутоиммунного заболевания. Недавно она рассказала, что лишилась волос.

Проблемы в жизни Казьминой начались после скандального расставания со спортсменом. Из-за сильного стресса она серьезно заболела. За последние месяцы она перенесла большое количество операций, кому и ужасающие боли. Болезнь буквально лишила ее носа, и, чтобы восстановить внешность, Казьминой потребуется большое количество операций. А недавно стало известно, что после комы у журналистки начали активно выпадать волосы. Сейчас ее состояние улучшается, но ей еще очень далеко до полного выздоровления.

«Впереди у меня три операции, ноги перевязывают через день. Хожу в специальной обуви, и врачи не могут сказать, когда все будет хорошо. Организм борется с аутоиммунным процессом. Волосы выпали, когда я лежала в коме», — приводит ее слова StarHit.

Андрей Аршавин является многодетным отцом, но ни с одной из своих бывших возлюбленных ему не удалось сохранить дружеские отношения. В одном из недавних интервью бывший спортсмен заявил, что после него любой женщине трудно найти кого-то лучше. Он привел в пример телеведущую Юлию Барановскую, которая в свое время родила ему троих детей. Звезда Первого канала не стала молчать и едко прокомментировала высказывание.

Также Аршавин признался, что скучает по их с Казьминой дочери Есении. Но видеться с девочкой спортсмен не собирается, так как постоянно ждет от бывшей жены провокаций, передает «Вечерняя Москва».