Израиль в ответ на обстрелы поразил десятки военных целей ХАМАС в секторе Газа

Тель-Авив, 15 мая. Армия обороны Израиля в ночь на 15 мая нанесла удары по десяткам объектов палестинских радикалов в секторе Газа в ответ на обстрелы своих территорий.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛ говорится, что истребители израильских ВВС и беспилотники нанесли удары по большому количеству пусковых площадок и подземных ракетных установок радикалов.

Отмечается также, что атаке подверглись «тоннели ХАМАС в северной части анклава» и «оперативные квартиры высокопоставленных боевиков военно-морских сил движения».

«Армия обороны Израиля действует, с тем чтобы помешать любым попыткам нанести вред израильскому гражданскому населению и учреждениям», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 10 мая палестинские радикалы выпустили более двух тысяч ракет по израильским городам.