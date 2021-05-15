Прорыв трубы оставил без воды более 50 тыс. человек в Смоленской области

Смоленск, 15 мая. Сотрудники экстренных служб прибыли на место коммунальной аварии в Вязьме. На данный момент они пытаются ликвидировать последствия ЧП, а также готовятся к началу ремонтных работ.

Вода перестала поступать в жилые дома Вязьмы и местные объекты социальной инфраструктуры после прорыва трубы. Всего в затруднительном положении оказались более 50 тыс. человек, сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.

Информация об аварии на коммунальной сети появилась в 10:45 по московскому времени. Сейчас на месте прорыва уже работают специалисты аварийных служб. Предполагается, что они починят трубу и восстановят водоснабжение уже к 22:00 по Москве.