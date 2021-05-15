Уральского депутата задержали по подозрению в убийстве

Екатеринбург, 15 мая. Депутата Артемовского городского округа Геннадия Виноградова от «Единой России» задержали в Свердловской области. В приемной партии не стали опровергать эту информацию.

Преступление, в рамках расследования которого были задержаны чиновник и его сын, было совершено в 2003 году. Мужчинам предъявили обвинение в убийстве, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. В местном отделении «Единой России» не стали раскрывать никаких подробностей и добавили, что пока ничего прокомментировать не могут, сообщил источник Федерального агентства новостей.