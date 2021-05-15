Итальянские журналисты рассказали о новом способе преодоления водной блокады в Крыму

Рим, 15 мая. Обозреватели итальянских СМИ изучили интересный способ решения крымской проблемы водного дефицита.

Полуостров стал остро нуждаться в ресурсе после воссоединения с Россией в 2014 году. Вода в регион поступала по Северо-Крымский каналу. Однако украинская сторона решила перекрыть подачу. Обозреватели издания Italia Oggi написали о новом способе борьбы с водной блокадой региона. Перевод приводит издание «ПолитРоссия».

«Рассматривается возможность использования запасов пресной воды, находящихся под Азовским морем, с целью утоления жажды полуострова Крым», — отметили аналитики.

Сейчас ученые занимаются геологической разведкой в районе Азовского моря. Эксперты изучают уровень запасов пресной воды и рассматривают возможность их использования в Крыму. По мнению специалистов, воды могут быть связаны с реками Дон и Кубань.

Ранее депутат Госдумы России Наталья Поклонская поделилась реакцией ООН на водную блокаду полуострова. Специальная мониторинговая группа хочет приехать в регион для оценки ситуации на месте, пояснила парламентарий.