Правительство Украины начало регулировать цены на бензин

Киев, 15 мая. Государственное регулирование цен на бензиновое и дизельное топливо ввели на территории Украины.

Кабмин Украины установил допустимые максимумы по надбавкам к стоимости нефтепродуктов, тем самым учредив госрегулирование цен в топливном секторе. Отмечается, что правительство ввело данную меру на период карантина. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что средняя цена на дизель и бензин будет рассчитываться по информации от Platts CIF NWE, актуальной на прошедший месяц или декаду. В стоимость будут включены все таможенные платежи, в том числе акциз и НДС. Согласно распоряжению властей, литр бензина будет стоить максимум 5 гривен или 0,18 доллара, а дизтопливо должно торговаться за 7 гривен за литр или 0,25 доллара.

Директор украинской консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн ранее отмечал, что решение о начале регулирования цен в топливном секторе «нанесет сокрушительный удар по легальному сектору топливного рынка, придаст мощный стимул кустарному производству и более глубокому проникновению схем по уходу от налогообложения».

Более стабильная обстановка в топливной сфере наблюдается на территории Российской Федерации, где средняя стоимость бензина выросла всего на 1 копейку в течение прошедшей недели.