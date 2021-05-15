Кабул и «Талибан» продолжат мирные переговоры в Катаре

Доха, 15 мая. Переговоры между правительством Афганистана и террористической группировкой «Талибан»1 (запрещена в РФ) состоялись в Катаре после длительной паузы.
The Taliban and Afghan Government's negotiators, who met in Qatar, have emphasized need to speed up the peace talks in Dohahttps://t.co/fI0FhwQTS7 pic.twitter.com/jL4Q8oIiDs— Radio Pakistan (@RadioPakistan) May 15, 2021
Стороны обсудили складывающуюся обстановку в Афганистане, трехдневный режим прекращения огня, приуроченный к празднику Ураза-байрам, и договорились о новой встрече после его завершения.
«Обе стороны обсудили текущую ситуацию в стране и подчеркнули важность ускорения мирных переговоров в Дохе», — говорится в официальном сообщении переговорной группы из Кабула.
Эту информацию 14 мая подтвердил представитель политического офиса талибов Мохаммад Наим:
«Сегодня во второй половине дня состоялась встреча между некоторыми членами переговорных групп в присутствии заместителя главы Исламского политического бюро эмирата Афганистан г-на Муллы Ахунда. Помимо обмена поздравлениями, обе стороны обсудили текущую ситуацию в стране и ускорили афганские переговоры, а также договорились продолжить диалог после праздника».
عقد عصر اليوم اجتماع بين بعض أعضاء فريقي التفاوض الأفغاني، بحضور النائب السياسي لإمارة أفغانستان الإسلامية رئيس المكتب السياسي السيد الملا بردار أخوند— Dr.M.Naeem (@IeaOffice) May 14, 2021
بالإضافة إلى تبادل التهاني،بحث الجانبان وضع البلاد الراهن وتسريع المحادثات الافغانية، واتفقا علی استمرار المحادثات بعد العيد أيضا
Сложный процесс
Мирные переговоры в Дохе начались в сентябре 2020 года, однако зашли в тупик ввиду принципиально разных точек зрения на некоторые вопросы, в том числе по поводу состава будущего коалиционного правительства. Однако одним из серьезных достижений мирного процесса можно назвать решение США о выводе войск из страны, который должен завершиться осенью текущего года.
As U.S. troops exit #Afghanistan, 'leave no one behind' must include military interpreters https://t.co/PCqPtrJdRo via @USATODAY #USA #army— Laurent Opsomer (@LaurentOpsomer) May 11, 2021
Встреча состоялась почти через месяц после того, как сорвалась запланированная мирная конференция в Стамбуле. Она была отложена талибами со ссылкой на месяц Рамадан, хотя при планировании переговоров он в расчет не брался.
Turkey:— Hidayat Ur Rehman (@zarrar_11) April 21, 2021
Afghan Peace Process Conference Postponed..!!
Turkish Foreign Minister said that the Afghan peace conference in Istanbul has been postponed.
The conference will now take place in mid-May after Ramadan. pic.twitter.com/EYuxSe0CNA
Несмотря на трехдневное перемирие, 14 мая в мечети на севере Кабула прозвучал мощный взрыв, в результате которого погибли 12 человек и 15 были ранены. «Талибан» категорически отрицает свою причастность к инциденту.
1 Организация запрещена на территории РФ.