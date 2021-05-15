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15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
15:12
Экономика
«Газпром» намерен увеличить мощности газохранилищ до нового максимума
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Кабул и «Талибан» продолжат мирные переговоры в Катаре

Весь мир
Кабул и «Талибан» продолжат мирные переговоры в Катаре
pixabay.com  / 

Доха, 15 мая. Переговоры между правительством Афганистана и террористической группировкой «Талибан»1 (запрещена в РФ) состоялись в Катаре после длительной паузы.  

Стороны обсудили складывающуюся обстановку в Афганистане, трехдневный режим прекращения огня, приуроченный к празднику Ураза-байрам, и договорились о новой встрече после его завершения.

«Обе стороны обсудили текущую ситуацию в стране и подчеркнули важность ускорения мирных переговоров в Дохе», — говорится в официальном сообщении переговорной группы из Кабула.

Эту информацию 14 мая подтвердил представитель политического офиса талибов Мохаммад Наим:

«Сегодня во второй половине дня состоялась встреча между некоторыми членами переговорных групп в присутствии заместителя главы Исламского политического бюро эмирата Афганистан г-на Муллы Ахунда. Помимо обмена поздравлениями, обе стороны обсудили текущую ситуацию в стране и ускорили афганские переговоры, а также договорились продолжить диалог после праздника».

Сложный процесс

Мирные переговоры в Дохе начались в сентябре 2020 года, однако зашли в тупик ввиду принципиально разных точек зрения на некоторые вопросы, в том числе по поводу состава будущего коалиционного правительства. Однако одним из серьезных достижений мирного процесса можно назвать решение США о выводе войск из страны, который должен завершиться осенью текущего года.

Встреча состоялась почти через месяц после того, как сорвалась запланированная мирная конференция в Стамбуле. Она была отложена талибами со ссылкой на месяц Рамадан, хотя при планировании переговоров он в расчет не брался.

Несмотря на трехдневное перемирие, 14 мая в мечети на севере Кабула прозвучал мощный взрыв, в результате которого погибли 12 человек и 15 были ранены. «Талибан» категорически отрицает свою причастность к инциденту.

1 Организация запрещена на территории РФ.

афганистан талибан катар
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