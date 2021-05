Кабул и «Талибан» продолжат мирные переговоры в Катаре

Доха, 15 мая. Переговоры между правительством Афганистана и террористической группировкой «Талибан»1 (запрещена в РФ) состоялись в Катаре после длительной паузы.

The Taliban and Afghan Government's negotiators, who met in Qatar, have emphasized need to speed up the peace talks in Dohahttps://t.co/fI0FhwQTS7 pic.twitter.com/jL4Q8oIiDs — Radio Pakistan (@RadioPakistan) May 15, 2021

Стороны обсудили складывающуюся обстановку в Афганистане, трехдневный режим прекращения огня, приуроченный к празднику Ураза-байрам, и договорились о новой встрече после его завершения.

«Обе стороны обсудили текущую ситуацию в стране и подчеркнули важность ускорения мирных переговоров в Дохе», — говорится в официальном сообщении переговорной группы из Кабула.

Эту информацию 14 мая подтвердил представитель политического офиса талибов Мохаммад Наим:

«Сегодня во второй половине дня состоялась встреча между некоторыми членами переговорных групп в присутствии заместителя главы Исламского политического бюро эмирата Афганистан г-на Муллы Ахунда. Помимо обмена поздравлениями, обе стороны обсудили текущую ситуацию в стране и ускорили афганские переговоры, а также договорились продолжить диалог после праздника».

عقد عصر اليوم اجتماع بين بعض أعضاء فريقي التفاوض الأفغاني، بحضور النائب السياسي لإمارة أفغانستان الإسلامية رئيس المكتب السياسي السيد الملا بردار أخوند

بالإضافة إلى تبادل التهاني،بحث الجانبان وضع البلاد الراهن وتسريع المحادثات الافغانية، واتفقا علی استمرار المحادثات بعد العيد أيضا — Dr.M.Naeem (@IeaOffice) May 14, 2021

Сложный процесс

Мирные переговоры в Дохе начались в сентябре 2020 года, однако зашли в тупик ввиду принципиально разных точек зрения на некоторые вопросы, в том числе по поводу состава будущего коалиционного правительства. Однако одним из серьезных достижений мирного процесса можно назвать решение США о выводе войск из страны, который должен завершиться осенью текущего года.

Встреча состоялась почти через месяц после того, как сорвалась запланированная мирная конференция в Стамбуле. Она была отложена талибами со ссылкой на месяц Рамадан, хотя при планировании переговоров он в расчет не брался.

Turkey:

Afghan Peace Process Conference Postponed..!!

Turkish Foreign Minister said that the Afghan peace conference in Istanbul has been postponed.

The conference will now take place in mid-May after Ramadan. pic.twitter.com/EYuxSe0CNA — Hidayat Ur Rehman (@zarrar_11) April 21, 2021

Несмотря на трехдневное перемирие, 14 мая в мечети на севере Кабула прозвучал мощный взрыв, в результате которого погибли 12 человек и 15 были ранены. «Талибан» категорически отрицает свою причастность к инциденту.

1 Организация запрещена на территории РФ.