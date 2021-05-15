Ереван выразил надежду на деэскалацию конфликта и вывод войск Азербайджана из Армении

Ереван, 15 мая. Ереван надеется, что Азербайджан не решится на дальнейшую эскалацию конфликта и отведет свои войска с армянских территорий, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Ереван ценит призывы международных партнеров отозвать азербайджанских военных с территории Армении. МИД страны возлагает надежду на то, что Баку прислушается к этому, и будет осуществлена деэскалация конфликта, добавила Нагдалян.

Также она сообщила, что Ереван полон решимости принимать все необходимые меры для обеспечения территориальной целостности страны.

Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что представители 102-й базы ВС РФ присоединились к переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.