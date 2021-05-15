Водородная Hyundai Nexo установила мировой рекорд по дальности поездки

Канберра, 15 мая. Новый мировой рекорд по дальности поездки на водородном автомобиле без дозаправки установлен в Австралии. Hyundai Nexo под управлением Брендона Ривза преодолел 887,4 километра.

Транспортное средство Hyundai Nexo оснащено электродвигателем мощностью 163 лошадиные силы и 394 Нм крутящего момента. Источником питания являются топливные элементы и тяговая батарея. В баллонах хранится 6,35 килограмма сырья. Машина проезжает 660 километров без дозаправки по циклу WLTP. Уточняется, что перед заездом люк Nexo был опломбирован.

В целях экономии топлива Ривз передвигался со средней скоростью 66,9 километра в течение 13 часов 6 минут. По окончании поездки бортовой компьютер показал, что было пройдено 887,4 километра. Согласно данным GPS-навигатора, дистанция оказалась еще длиннее — 905 километров. Расход водорода достиг 6,27 килограмма.

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса ранее перечислили самые востребованные автомобили на российском рынке. В пятерку вошли Hyundai Creta и Lada Niva, проданные в количестве 6445 и 5346 единиц.