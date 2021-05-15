В Роскосмосе выразили надежду на расширение повестки сотрудничества с Китаем

Москва, 15 мая. Роскосмос надеется, что успешная миссия китайского аппарата «Тяньвень-1» может дополнить повестку перспективного сотрудничества РФ и Китая.

Ранее сообщалось, что посадочный модуль китайской автоматической станции «Тяньвень-1» совершил успешную мягкую посадку на поверхность Марса. Директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко отметил, что госкорпорация приветствует успех китайской миссии.

«Позволю себе выразить надежду, что эта миссия станет успешным началом научной программы КНР по исследованию Красной планеты», — сказал он.

Блошенко напомнил, что в следующем году к Марсу должна отправиться российско-европейская миссия «ЭкзоМарс».