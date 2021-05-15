Презентована новая цифровая приборная панель для Lada Vesta и XRAY

Москва, 15 мая. Петербургская организация CMGAISD, специализирующаяся на разработке автомобильных аксессуаров, представила цифровые комбинации приборов для моделей Lada Vesta и XRAY.

Новый экран заменит заводскую аналоговую приборную панель. Разрешение дисплея составляет 1920 х 720, размеры — 308 х 130 мм. Дизайн новинки повторяет циферблат «Копейки» с горизонтальной шкалой. Спидометр расположен по центру, указатель уровня топлива находится слева, температура двигателя — справа.

Внизу расположены несколько значков управления. Кроме того, отражаются цифровая индикация оборотов, сетевое напряжение на борту, запас энергии, суточный пробег, включенная передача, положение дверей, круиз-контроль и многое другое. Комбинация основана на технологии RealDash и адаптирована для использования в автомобиле Lada Vesta.

Компания оценивает цифровую панель для Vesta в 43 тысячи рублей, для модели XRAY — в 44 тысячи рублей. Ранее сообщалось, что корпорация «ВИС-Авто» разработала версию Lada Largus с высокой крышей.