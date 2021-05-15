Трамп ведет переговоры с разработчиками соцсетей о возможном сотрудничестве

Вашингтон, 15 мая. Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры как минимум с двумя разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве.

По данным газеты The Wall Street Journal, американский политик рассчитывает, что компании, заинтересованные в его выходе на платформу, заплатят ему за подписчиков, которых он может привлечь.

В соцсети Twitter у Трампа было почти 89 млн подписчиков, отметили обозреватели издания. По словам одного из источников WSJ, бывший глава государства «хочет получить деньги наподобие лицензионных отчислений» и не рассматривает вариант получения доли в бизнесе. В СМИ добавили, что Трамп ведет переговоры с владельцами сетей CloutHub и FreeSpace.

Ранее в Белом доме сообщили, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден лишь одним указом отменил сразу семь законов Трампа.