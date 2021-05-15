Банк может повысить ставку по одобренной ипотеке при определенных условиях

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15 мая 14:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:07
Общество
Герои нашего времени: что известно о людях, спасших детей от «казанского стрелка»
14:03
Экономика
Правительство ждет проект акта о субсидировании льготного туризма до 19 мая
14:03
Армия
Американская делегация посетила позиции бойцов ВСУ в Донбассе
14:02
Весь мир
Мадуро назвал возвращение «дочки» PDVSA важным условием для переговоров с оппозицией
14:00
Политика
История со складами во Врбетице обрастает интересными фактами. Колонка Голоса Мордора
13:56
Общество
Россиянам назвали опасности использования смартфона в туалете
13:55
Общество
Доктор Комаровский предупредил об опасности «белой лихорадки»
13:54
Происшествия
Школьницу из Ленобласти шесть лет насиловал безработный сожитель матери
13:53
Политика
Депутат Госдумы назвала причину включения США и Чехии в список недружественных стран
13:51
Общество
Американские военные сняли на видео загадочное НЛО у берегов Калифорнии
13:47
Политика
Генсек НАТО заявил, что организация сохраняет готовность к диалогу с Россией
13:45
Армия
Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве
13:45
Политика
Соловьев рассказал о предательстве и феноменальной «неумности» Зеленского
13:44
Общество
Алексей Журавлев поручил оказать содействие псковскому отделению детского фонда
13:41
Политика
Экс-депутат Журавко одной фразой ответил на смерти пенсионеров на Украине
13:40
Общество
Труженица саранского завода в Мордовии замечена в коммерческом подкупе
13:36
Политика
Климкина напугали слова Путина о превращении Украины в антипод России
13:36
Общество
Врачи назвали необычный признак развития второго типа сахарного диабета
13:35
Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла дату свадьбы с Чобаняном
13:33
Происшествия
Труп пропавшей ученицы коррекционной школы нашли в водоеме в Ленобласти
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Банк может повысить ставку по одобренной ипотеке при определенных условиях

Экономика
Банк может повысить ставку по одобренной ипотеке при определенных условиях
pixabay.com

Москва, 15 мая. Кредитная организация может повысить ставку по уже одобренной, но еще не оформленной ипотеке при определенных условиях, сообщил финансовый эксперт Алексей Мурашев.

По его словам, кредитная организация может менять ставку пока договор еще не подписан. Все зависит от конкретного банка и условий договора, подчеркнул специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Банки меняют ставки в редких случаях, даже если заемщик еще не подписал кредитный договор, рассказал агент по недвижимости Александр Широков. Он объяснил, что при одобренной заявке фиксируется ставка и сумма, которую одобрил банк. Эксперт также напомнил, что Центробанк РФ на последнем заседании поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, но для одобренных клиентов проценты по кредитам не изменились.

Тем временем в России сохраняются рекордные темпы ипотечного кредитования. По итогам апреля 2021 года объемы выдачи ипотеки сопоставимы с показателями декабря 2020 года.

ипотека банки кредиты
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Все новости / Экономика / Банк может повысить ставку по одобренной ипотеке при определенных условиях
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