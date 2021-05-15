Банк может повысить ставку по одобренной ипотеке при определенных условиях

Москва, 15 мая. Кредитная организация может повысить ставку по уже одобренной, но еще не оформленной ипотеке при определенных условиях, сообщил финансовый эксперт Алексей Мурашев.

По его словам, кредитная организация может менять ставку пока договор еще не подписан. Все зависит от конкретного банка и условий договора, подчеркнул специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Банки меняют ставки в редких случаях, даже если заемщик еще не подписал кредитный договор, рассказал агент по недвижимости Александр Широков. Он объяснил, что при одобренной заявке фиксируется ставка и сумма, которую одобрил банк. Эксперт также напомнил, что Центробанк РФ на последнем заседании поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов, но для одобренных клиентов проценты по кредитам не изменились.

Тем временем в России сохраняются рекордные темпы ипотечного кредитования. По итогам апреля 2021 года объемы выдачи ипотеки сопоставимы с показателями декабря 2020 года.