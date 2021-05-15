Экс-депутат Рады призвал сделать выводы из убийства историка Щукина на Украине

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15 мая 14:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:07
Общество
Герои нашего времени: что известно о людях, спасших детей от «казанского стрелка»
14:03
Экономика
Правительство ждет проект акта о субсидировании льготного туризма до 19 мая
14:03
Армия
Американская делегация посетила позиции бойцов ВСУ в Донбассе
14:02
Весь мир
Мадуро назвал возвращение «дочки» PDVSA важным условием для переговоров с оппозицией
14:00
Политика
История со складами во Врбетице обрастает интересными фактами. Колонка Голоса Мордора
13:56
Общество
Россиянам назвали опасности использования смартфона в туалете
13:55
Общество
Доктор Комаровский предупредил об опасности «белой лихорадки»
13:54
Происшествия
Школьницу из Ленобласти шесть лет насиловал безработный сожитель матери
13:53
Политика
Депутат Госдумы назвала причину включения США и Чехии в список недружественных стран
13:51
Общество
Американские военные сняли на видео загадочное НЛО у берегов Калифорнии
13:47
Политика
Генсек НАТО заявил, что организация сохраняет готовность к диалогу с Россией
13:45
Армия
Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве
13:45
Политика
Соловьев рассказал о предательстве и феноменальной «неумности» Зеленского
13:44
Общество
Алексей Журавлев поручил оказать содействие псковскому отделению детского фонда
13:41
Политика
Экс-депутат Журавко одной фразой ответил на смерти пенсионеров на Украине
13:40
Общество
Труженица саранского завода в Мордовии замечена в коммерческом подкупе
13:36
Политика
Климкина напугали слова Путина о превращении Украины в антипод России
13:36
Общество
Врачи назвали необычный признак развития второго типа сахарного диабета
13:35
Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла дату свадьбы с Чобаняном
13:33
Происшествия
Труп пропавшей ученицы коррекционной школы нашли в водоеме в Ленобласти
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Экс-депутат Рады призвал сделать выводы из убийства историка Щукина на Украине

  /   Обновлено: 15 мая 2021 13:29
Политика
Экс-депутат Рады призвал сделать выводы из убийства историка Щукина на Украине
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Херсон, 15 мая. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал убийство историка Владимира Щукина в городе Николаеве.

Журавко напомнил, что в 2018 году при аналогичных обстоятельствах в Николаеве погиб другой историк — Николай Щитюк, его нашли с ножом в спине. Щитюк был научным руководителем кандидатской диссертации Щукина и тоже специализировался на теме Холокоста. Организаторов и исполнителей убийства до сих пор так и не нашли, указывает бывший нардеп.

«Вот и думайте, кому это выгодно и кто за этим стоит, когда по столице проходят нацистские марши, а полиция расследует рисунки детей на 9 Мая. Делайте выводы», — написал Журавко в Telegram-канале.

Накануне стало известно, что тело историка-краеведа Владимира Щукина, изучавшего специфику Холокоста на оккупируемых немцами территориях, нашли со смертельными ножевыми ранениями в квартире.

украина щукин журавко
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Все новости / Политика / Экс-депутат Рады призвал сделать выводы из убийства историка Щукина на Украине
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