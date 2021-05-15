Экс-депутат Рады призвал сделать выводы из убийства историка Щукина на Украине

Херсон, 15 мая. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал убийство историка Владимира Щукина в городе Николаеве.

Журавко напомнил, что в 2018 году при аналогичных обстоятельствах в Николаеве погиб другой историк — Николай Щитюк, его нашли с ножом в спине. Щитюк был научным руководителем кандидатской диссертации Щукина и тоже специализировался на теме Холокоста. Организаторов и исполнителей убийства до сих пор так и не нашли, указывает бывший нардеп.

«Вот и думайте, кому это выгодно и кто за этим стоит, когда по столице проходят нацистские марши, а полиция расследует рисунки детей на 9 Мая. Делайте выводы», — написал Журавко в Telegram-канале.

Накануне стало известно, что тело историка-краеведа Владимира Щукина, изучавшего специфику Холокоста на оккупируемых немцами территориях, нашли со смертельными ножевыми ранениями в квартире.