Ученые определили, какая группа крови сильнее влияет на здоровье человека

Москва, 15 мая. Согласно результатам исследования, группа крови человека может влиять на мозговую деятельность и работу сердечно-сосудистой системы.

В процессе нового исследования врачам удалось обнаружить самую сильную группу крови. Специалисты установили, что обладатели первой группы крови отличаются показателями эффективной работы головного мозга. Особенность их памяти в том, что ее функции меньше всех ухудшаются с возрастом.

Также обладатели первой группы крови меньше подвержены рискам развития различных заболеваний, которые связанны с сердечно-сосудистой системой. Эксперты объясняют это более низким уровнем свертываемости крови.

Ранее сообщалось, что обладателями крови с нулевой группой стали всего 43 человека в мире. Ее можно использовать для переливания носителям всех групп.