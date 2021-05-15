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15 мая 17:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
16:45
Экономика
Бренд Weltmeister выпустит свой первый седан
16:45
Общество
«Крылья Советов» «затроллили» фанатов «Локомотива» и запустили самолетики на трибуну
16:44
Экономика
Аналитики оценили осведомленность МСП о новой кредитной программе
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Крымский эксперт объяснил, как через Медведчука Украина пробует шантажировать Россию

  /   Обновлено: 15 мая 2021 16:13
Политика
Крымский эксперт объяснил, как через Медведчука Украина пробует шантажировать Россию
twitter.com  /  @medvedchukvv

Печерский районный суд Киева на днях заключил под домашний арест лидера главной оппозиционной силы Украины — «Оппозиционной платформы — За Жизнь» (ОПЗЖ) — Виктора Медведчука. Его обвиняют в государственной измене и ряде других серьезных преступлений. Одним из пунктов обвинения, выдвинутого в адрес политика, было то, что он ведет бизнес в Крыму и выдает гранты украинской молодежи на обучение в России.

В ходе судебного разбирательства офис генпрокурора Украины так и не смог предоставить никаких весомых доказательств для обвинения, однако Медведчук все же был помещен под домашний арест, что расценивается экспертами как политические репрессии и давление на конкурента со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Чтобы прояснить ситуацию, ФАН обратился за комментарием к крымскому политологу Владимиру Джаралле.

«Прежде всего надо понимать, что мы имеем дело с нацистским авторитарным режимом в демократической обложке. Это означает, что не важно, что ты говорил или не говорил, — важно, что о тебе думают. Один-единственный факт, что господин Медведчук выступает за нормализацию отношений с Россией, то он уже пророссийский политик без каких-либо скидок и каких-либо оговорок», — пояснил эксперт.

По его мнению, пример Виктора Медведчука наглядно демонстрирует всем, что может происходить с пророссийски настроенными людьми на Украине, если уже так обращаются с Медведчуком.

«Сами по себе репрессии против Медведчука, а их можно назвать именно репрессиями, свидетельствуют, на мой взгляд, о нескольких тенденциях. Первая из них — это то, что режим Зеленского в условиях падения своих рейтингов и возможностей прибегает к репрессиям против своих противников. Именно начиная с тех, за которых, как ему кажется, заступиться, в общем-то, некому. Например, с тем же Порошенко им справиться было гораздо сложнее.

Второй момент, если говорить с сугубо юридической точки зрения, то нетрудно заметить, что даже сам процесс, если посмотреть то, что транслировалось, вызывал у судей сильнейшее раздражение, так как было очевидно, что никаких серьезных фактов, подтверждающих обвинения против Медведчука, нет и это сфальсифицированный процесс», — добавил Джаралла.

Крымский эксперт объяснил, как через Медведчука Украина пробует шантажировать Россию
ФБА «Экономика сегодня» .  / 

Эксперт напомнил, что со стороны Запада в отношении «дела Медведчука» применяется знакомая всем политика двойных стандартов. Ведь, несмотря на демонстративную борьбу за права человека в других странах, в отношении Украины и данного процесса никаких замечаний у Запада не возникает. Более того, восточноевропейские государства — прибалты, поляки — фактически высказали свое одобрение этой судебной расправе.

Политолог считает, что во всей этой ситуации четко прослеживается американская тенденция: это атака лично на российского руководителя. Президент всегда внимателен к тому, что касается его семьи, близких.

«И поэтому, когда одного из его близких людей подвергают таким репрессиям, это еще стремление увидеть реакцию России — какой она будет», — подчеркнул собеседник ФАН.

По словам эксперта, в офисе украинского президента расценивают судилище над Виктором Медведчуком как своеобразную попытку «взять заложника» из числа приближенных к российскому лидеру людей. Но они забывают, что заложников берут террористы, а с террористами всегда разговор короткий.

Ранее ФАН сообщал, что наполняемость крымских водохранилищ взбесила украинских патриотов.

украина зеленский медведчук
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