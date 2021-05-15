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15 мая 14:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:07
Общество
Герои нашего времени: что известно о людях, спасших детей от «казанского стрелка»
14:03
Экономика
Правительство ждет проект акта о субсидировании льготного туризма до 19 мая
14:03
Армия
Американская делегация посетила позиции бойцов ВСУ в Донбассе
14:02
Весь мир
Мадуро назвал возвращение «дочки» PDVSA важным условием для переговоров с оппозицией
14:00
Политика
История со складами во Врбетице обрастает интересными фактами. Колонка Голоса Мордора
13:56
Общество
Россиянам назвали опасности использования смартфона в туалете
13:55
Общество
Доктор Комаровский предупредил об опасности «белой лихорадки»
13:54
Происшествия
Школьницу из Ленобласти шесть лет насиловал безработный сожитель матери
13:53
Политика
Депутат Госдумы назвала причину включения США и Чехии в список недружественных стран
13:51
Общество
Американские военные сняли на видео загадочное НЛО у берегов Калифорнии
13:47
Политика
Генсек НАТО заявил, что организация сохраняет готовность к диалогу с Россией
13:45
Армия
Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве
13:45
Политика
Соловьев рассказал о предательстве и феноменальной «неумности» Зеленского
13:44
Общество
Алексей Журавлев поручил оказать содействие псковскому отделению детского фонда
13:41
Политика
Экс-депутат Журавко одной фразой ответил на смерти пенсионеров на Украине
13:40
Общество
Труженица саранского завода в Мордовии замечена в коммерческом подкупе
13:36
Политика
Климкина напугали слова Путина о превращении Украины в антипод России
13:36
Общество
Врачи назвали необычный признак развития второго типа сахарного диабета
13:35
Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла дату свадьбы с Чобаняном
13:33
Происшествия
Труп пропавшей ученицы коррекционной школы нашли в водоеме в Ленобласти
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Пчелы помогли брату Кейт Миддлтон справиться с клинической депрессией

Общество
Пчелы помогли брату Кейт Миддлтон справиться с клинической депрессией
Global Look Press  /  Jens Kalaene/dpa

Лондон, 15 мая. Младший брат герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Джеймс рассказал о борьбе с клинической депрессией и о том, что помогает ему чувствовать себя хорошо.

Больше трех лет назад Джеймсу Миддлтону диагностировали клиническую депрессию. Спустя десять дней после того, как бизнесмен узнал вердикт врачей, он собрал вещи и уехал на машине вместе с собаками, никого не предупредив.

Мужчина отправился на природу, где провел в одиночестве некоторое время. По его словам, люди недооценивают ее важность для психического здоровья, а ведь именно гармония с природой дает человеку спокойствие. Также Миддлтону помогли в этом деле пчелы.

«Одна из моих лучших стратегий справиться с собственным психическим здоровьем сегодня — это каждый раз выводить своих собак на прогулку, чтобы вдохнуть мощные преимущества, которые может предложить природа. Другая стратегия — пчеловодство. Когда я со своими пчелами, как будто кто-то нажал на кнопку отключения звука на все, что меня беспокоит», — поделился брат герцогини.

Ранее близкая знакомая принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон Лора Варшауэр рассказала о знакомстве знаменитых супругов. Уже во время первой встречи между ними возникла сильная симпатия, утверждала она.

Кейт Миддлтон депрессия королевская семья
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Все новости / Общество / Пчелы помогли брату Кейт Миддлтон справиться с клинической депрессией
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