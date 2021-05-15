Пчелы помогли брату Кейт Миддлтон справиться с клинической депрессией

Лондон, 15 мая. Младший брат герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Джеймс рассказал о борьбе с клинической депрессией и о том, что помогает ему чувствовать себя хорошо.

Больше трех лет назад Джеймсу Миддлтону диагностировали клиническую депрессию. Спустя десять дней после того, как бизнесмен узнал вердикт врачей, он собрал вещи и уехал на машине вместе с собаками, никого не предупредив.

Мужчина отправился на природу, где провел в одиночестве некоторое время. По его словам, люди недооценивают ее важность для психического здоровья, а ведь именно гармония с природой дает человеку спокойствие. Также Миддлтону помогли в этом деле пчелы.

«Одна из моих лучших стратегий справиться с собственным психическим здоровьем сегодня — это каждый раз выводить своих собак на прогулку, чтобы вдохнуть мощные преимущества, которые может предложить природа. Другая стратегия — пчеловодство. Когда я со своими пчелами, как будто кто-то нажал на кнопку отключения звука на все, что меня беспокоит», — поделился брат герцогини.

Ранее близкая знакомая принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон Лора Варшауэр рассказала о знакомстве знаменитых супругов. Уже во время первой встречи между ними возникла сильная симпатия, утверждала она.