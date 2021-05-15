Политолог назвал причину обострения ситуации на границе Армении с Азербайджаном

Замороженный конфликт между Арменией и Азербайджаном еще долго будет использоваться рядом держав для эскалации ситуации в регионе. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Иван Аркатов.

Ранее армянский парламент сделал заявление о «кризисной ситуации в приграничных районах» после того, как азербайджанские вооруженные силы начали продвигать свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении. Прокуратура страны возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности, а исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян попросил военной помощи у России в рамках Договора о коллективной безопасности.

Впрочем, не только у нее: стало известно, что Франция в рамках мандата ООН выразила готовность оказать военную поддержку международным усилиям в урегулировании проблемы в Сюнике, а Соединенные Штаты призвали Азербайджан «немедленно отвести все войска от границы с Арменией и отказаться от провокаций».

«Масштабная война между Баку и Ереваном маловероятна, — заметил Аркатов. — Думаю, все ограничится небольшими стычками на приграничных территориях. Их цель — спровоцировать Россию на военные действия, ведь в рамках своих обязательств по ОДКБ ей полагается реагировать на покушения на территориальную целостность Армении. Учитывая сложную ситуацию в Донбассе, можно сказать, что таким образом спецслужбы ряда государств хотят создать вокруг нашей страны целое «кольцо конфликтов» для того, чтобы постоянно держать Москву в напряжении».

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Реакцию же США, потребовавших от Баку отвести войска от армянских границ, по мнению политолога, следует расценивать как недовольство самовольными действиями турков, подначивающих своих азербайджанских союзников к эскалации конфликта.

«Вашингтон определенно не хочет усиления Анкары в этом регионе, — убежден эксперт. — Впрочем, я не думаю, что Азербайджан вот так сразу возьмет и послушается Соединенные Штаты: в Баку отлично понимали, на что идут, когда устраивали провокации на границе. Кроме того, как-то подействовать напрямую на них американцы все равно не могут — разве что пошлют свои авианосцы в Каспийское море. Но это вряд ли».

Обращение Пашиняна к Путину собеседник ФАН связал с грядущими парламентскими выборами в Армении: по его мнению, и. о. премьер-министра наконец-то понял, что игнорировать силу и возможности России в регионе неразумно, и опасается, что население страны «предъявит ему», если он не сделает реверанс в сторону Москвы.