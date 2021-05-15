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новостей
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
18:14
Общество
Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают
18:11
Политика
Проект МС-21 «взлетит» несмотря на давление со стороны Запада
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Политолог назвал причину обострения ситуации на границе Армении с Азербайджаном

Политика
Политолог назвал причину обострения ситуации на границе Армении с Азербайджаном
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Замороженный конфликт между Арменией и Азербайджаном еще долго будет использоваться рядом держав для эскалации ситуации в регионе. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Иван Аркатов.

Ранее армянский парламент сделал заявление о «кризисной ситуации в приграничных районах» после того, как азербайджанские вооруженные силы начали продвигать свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении. Прокуратура страны возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности, а исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян попросил военной помощи у России в рамках Договора о коллективной безопасности.

Впрочем, не только у нее: стало известно, что Франция в рамках мандата ООН выразила готовность оказать военную поддержку международным усилиям в урегулировании проблемы в Сюнике, а Соединенные Штаты призвали Азербайджан «немедленно отвести все войска от границы с Арменией и отказаться от провокаций».

«Масштабная война между Баку и Ереваном маловероятна, — заметил Аркатов. — Думаю, все ограничится небольшими стычками на приграничных территориях. Их цель — спровоцировать Россию на военные действия, ведь в рамках своих обязательств по ОДКБ ей полагается реагировать на покушения на территориальную целостность Армении. Учитывая сложную ситуацию в Донбассе, можно сказать, что таким образом спецслужбы ряда государств хотят создать вокруг нашей страны целое «кольцо конфликтов» для того, чтобы постоянно держать Москву в напряжении».

Политолог назвал причину обострения ситуации на границе Армении с Азербайджаном
youtube.com  / Prt Scr СМЫСЛЫ

Реакцию же США, потребовавших от Баку отвести войска от армянских границ, по мнению политолога, следует расценивать как недовольство самовольными действиями турков, подначивающих своих азербайджанских союзников к эскалации конфликта.

«Вашингтон определенно не хочет усиления Анкары в этом регионе, — убежден эксперт. — Впрочем, я не думаю, что Азербайджан вот так сразу возьмет и послушается Соединенные Штаты: в Баку отлично понимали, на что идут, когда устраивали провокации на границе. Кроме того, как-то подействовать напрямую на них американцы все равно не могут — разве что пошлют свои авианосцы в Каспийское море. Но это вряд ли».

Обращение Пашиняна к Путину собеседник ФАН связал с грядущими парламентскими выборами в Армении: по его мнению, и. о. премьер-министра наконец-то понял, что игнорировать силу и возможности России в регионе неразумно, и опасается, что население страны «предъявит ему», если он не сделает реверанс в сторону Москвы.

«Ведь армия Армении слаба, — заметил Аркатов. — И при прямом военном столкновении со своими воинственными соседями рискует потерять часть территорий страны».

россия сша турция азербайджан армения аркатов пашинян
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Все новости / Политика / Политолог назвал причину обострения ситуации на границе Армении с Азербайджаном
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