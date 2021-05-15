Радикалы ХАМАС заявили об ударе по израильским военным в поселении Киссуфим

Газа, 15 мая. Военное крыло движения ХАМАС отчиталось о нанесении удара по блокпосту израильских военных в кибуце Киссуфим.

В сообщении говорится, что движение нанесло удар по скоплению израильских солдат с помощью беспилотника со взрывчаткой. Отмечается, что блокпост находился недалеко от границы с сектором Газа.

Напомним, что ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По территории еврейского государства было выпущено около двух тысяч ракет. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. В ответ ЦАХАЛ нанес сотни ударов по объектам внутри анклава.