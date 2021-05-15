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15 мая 14:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:07
Общество
Герои нашего времени: что известно о людях, спасших детей от «казанского стрелка»
14:03
Экономика
Правительство ждет проект акта о субсидировании льготного туризма до 19 мая
14:03
Армия
Американская делегация посетила позиции бойцов ВСУ в Донбассе
14:02
Весь мир
Мадуро назвал возвращение «дочки» PDVSA важным условием для переговоров с оппозицией
14:00
Политика
История со складами во Врбетице обрастает интересными фактами. Колонка Голоса Мордора
13:56
Общество
Россиянам назвали опасности использования смартфона в туалете
13:55
Общество
Доктор Комаровский предупредил об опасности «белой лихорадки»
13:54
Происшествия
Школьницу из Ленобласти шесть лет насиловал безработный сожитель матери
13:53
Политика
Депутат Госдумы назвала причину включения США и Чехии в список недружественных стран
13:51
Общество
Американские военные сняли на видео загадочное НЛО у берегов Калифорнии
13:47
Политика
Генсек НАТО заявил, что организация сохраняет готовность к диалогу с Россией
13:45
Армия
Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве
13:45
Политика
Соловьев рассказал о предательстве и феноменальной «неумности» Зеленского
13:44
Общество
Алексей Журавлев поручил оказать содействие псковскому отделению детского фонда
13:41
Политика
Экс-депутат Журавко одной фразой ответил на смерти пенсионеров на Украине
13:40
Общество
Труженица саранского завода в Мордовии замечена в коммерческом подкупе
13:36
Политика
Климкина напугали слова Путина о превращении Украины в антипод России
13:36
Общество
Врачи назвали необычный признак развития второго типа сахарного диабета
13:35
Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла дату свадьбы с Чобаняном
13:33
Происшествия
Труп пропавшей ученицы коррекционной школы нашли в водоеме в Ленобласти
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Дагестанские борцы представят на Олимпиаде в Токио восемь стран

Общество
Дагестанские борцы представят на Олимпиаде в Токио восемь стран
vk.com  /  Федерация спортивной борьбы России

Махачкала, 15 мая. Уроженцы Дагестана завоевали лицензии по вольной борьбе на Олимпийские игры в Токио сразу для восьми различных стран. Об этом ФАН сообщили в региональном минспорте.

По данным ведомства, в Японию поедут 13 воспитанников дагестанской школы борьбы. Трое из них будут представлять Россию, по двое — Белоруссию, Азербайджан и Узбекистан, еще по одному — Венгрию, Польшу, Румынию и Северную Македонию.

«Завоевавшие для своих стран лицензии на Олимпийские игры в Токио: Заур Угуев (Россия), Гаджимурад Рашидов (Россия), Исмаил Мусукаев (Венгрия), Магомедмурад Гаджиев (Польша), Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь), Хаджимурад Гаджиев (Азербайджан), Али Шабанов (Беларусь), Джабраил Шапиев (Узбекистан), Абдурашид Садулаев (Россия), Магомедгаджи Нуров (Северная Македония), Шарип Шарипов (Азербайджан), Альберт Саритов (Румыния), Магомед Ибрагимов (Узбекистан)», — говорится в сообщении минспорта республики.

Главный тренер по борьбе сборной Дагестана Гаджи Рашидов ранее объяснял, что участие местных спортсменов в составе сборных других стран обусловлено высокой конкуренцией в российской команде. Таким образом, борцы обеспечивают себе гарантированное участие в олимпийских играх.

Ранее ФАН сообщал о мнении Рашидова относительно подготовки будущих чемпионов. Тренер заявлял, что ребенка следует приводить в секцию вольной борьбы в десятилетнем возрасте и не форсировать его нагрузки.

россия дагестан олимпийские игры вольная борьба
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