Дагестанские борцы представят на Олимпиаде в Токио восемь стран

Махачкала, 15 мая. Уроженцы Дагестана завоевали лицензии по вольной борьбе на Олимпийские игры в Токио сразу для восьми различных стран. Об этом ФАН сообщили в региональном минспорте.

По данным ведомства, в Японию поедут 13 воспитанников дагестанской школы борьбы. Трое из них будут представлять Россию, по двое — Белоруссию, Азербайджан и Узбекистан, еще по одному — Венгрию, Польшу, Румынию и Северную Македонию.

«Завоевавшие для своих стран лицензии на Олимпийские игры в Токио: Заур Угуев (Россия), Гаджимурад Рашидов (Россия), Исмаил Мусукаев (Венгрия), Магомедмурад Гаджиев (Польша), Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь), Хаджимурад Гаджиев (Азербайджан), Али Шабанов (Беларусь), Джабраил Шапиев (Узбекистан), Абдурашид Садулаев (Россия), Магомедгаджи Нуров (Северная Македония), Шарип Шарипов (Азербайджан), Альберт Саритов (Румыния), Магомед Ибрагимов (Узбекистан)», — говорится в сообщении минспорта республики.

Главный тренер по борьбе сборной Дагестана Гаджи Рашидов ранее объяснял, что участие местных спортсменов в составе сборных других стран обусловлено высокой конкуренцией в российской команде. Таким образом, борцы обеспечивают себе гарантированное участие в олимпийских играх.

Ранее ФАН сообщал о мнении Рашидова относительно подготовки будущих чемпионов. Тренер заявлял, что ребенка следует приводить в секцию вольной борьбы в десятилетнем возрасте и не форсировать его нагрузки.