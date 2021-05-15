Сатановский объяснил, зачем Эрдоган решил поддержать палестинцев в конфликте с Израилем

Москва, 15 мая. Заявление лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара намерена поддержать палестинцев в конфликте с Израилем вызвала удивление у политолога Евгения Сатановского.

Эксперт выразил недоумение по поводу того, что турецкий лидер провел нескромную параллель между событиями в Карабахе и палестино-израильским противостоянием, которое недавно вспыхнуло с новой силой.

«Не перепутал ли он случайно Армению и НКР с Израилем? А то ждет его большое-пребольшое разочарование. И, возможно, не одно», — говорит Сатановский.

Политолог предположил, что Эрдоган с помощью антиизраильской политики может попытаться уладить проблемы с Египтом и Саудовской Аравией. При этом Сатановский сильно сомневается, что Анкара решится посылать своих военных в сектор Газа, пока оттуда запускают ракеты по Израилю, а ЦАХАЛ наносит в ответ удары по исламистам.

«Турки ребята давно не маленькие, сами разберутся, где приключения на свои головы найти. Занимаем места в зрительном зале. Спектакль обещает быть любопытным», — подытожил Сатановский.

Эксперт также отметил, что не совсем понятно, как Эрдоган собирается использовать свою армию в войне против Израиля. Сатановский задал турецкому лидеру неудобный вопрос, не намерен ли тот бросить турок и протурецких боевиков против ЦАХАЛ напрямую.

Ранее израильская армия отчиталась о более чем двух тысячах ракет, запущенных из сектора Газа по территории Израиля за пять дней.