Сын Рудковской и Плющенко показал, как проходят весенние сборы

Москва, 15 мая. Юный фигурист Александр Плющенко, он же Гном Гномыч, после райского отдыха на белом песке Мальдивских островов вернулся к интенсивным тренировкам по программе своего отца.

Начинающий фигурист принял участие в весенних сборах в спортивной школе «Ангелы Плющенко». Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской на своей странице в Instagram показал, как занимается на футбольном поле под присмотром профессионального тренера.

Поклонники юной звезды восхитились умениями Плющенко-младшего и похвалили его за упорство. Некоторые видят в сыне Рудковской будущее российского спорта.

«Какие у сына Женечки пластичные, артистичные и выразительные руки, как у [Николая] Цискаридзе»; «Воу, браво!! Александр, вы наше будущее в фигурном катании. Очень талантливо»; «Очень упорный и старательный мальчик. Умничка. Однозначно далеко пойдет», — отметили фолловеры в соцсети.

Гном Гномычу в этом году исполнится восемь лет, мальчик заканчивает первый класс и успешно совмещает учебу с постоянными тренировками. В Сети юный фигурист часто делится своими успехами: недавно похвастался вертикальным шпагатом, который ему удалось выполнить на тренировке.