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новостей
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
15:14
Происшествия
В УВД на транспорте не подтвердили информацию о «минировании» вокзалов в Москве
15:14
Происшествия
Ландшафтный пожар уничтожил 2,5 га в Кирзинском заказнике
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Генплан раздора: жители Барнаула вышли на митинг против сноса их домов

  /   Обновлено: 15 мая 2021 14:41
Общество
Генплан раздора: жители Барнаула вышли на митинг против сноса их домов
Федеральное агентство новостей  / 

В Барнауле завершился митинг против застройки частного сектора. В сквере имени Германа Титова собрались сотни горожан, которые опасаются, что из-за нового генплана им придется продать свои дома, причем за бесценок.

К примеру, несколько месяцев назад жители микрорайона Западный узнали, что территорию, где находятся их дома, в 2019 году из зоны индивидуальной жилой застройки (Ж4) перевели в зону под строительство многоквартирных домов (Ж1 и Ж2). Это развязывает руки застройщикам. Глаз на эти земли упал неслучайно — район находится в нескольких минутах езды от центра города, рядом — большой парк, который планируется благоустроить.

Генплан раздора: жители Барнаула вышли на митинг против сноса их домов
Федеральное агентство новостей  / 

Барнаульцы опасаются, что в скором времени их будут буквально выживать из домов и вынуждать продавать свои сотки. Многие считают неслучайными и возникающие в районе пожары и опасаются за жизнь. В подобной ситуации оказались и жители микрорайонов Мирный и Осипенко.

Во время общения с корреспондентом ФАН местные жители Западного попросили не называть свои фамилии. Говорят, что боятся и не хотят сменить статус возможных «переселенцев» на погорельцев.

Сомнительный вариант, как обезопасить себя, есть — продать жилье, к тому же и покупатели уже нашлись: в микрорайон зачастили представители застройщиков. Правда, щедростью они не отличаются — цену за землю предлагают ниже рыночной, без учета стоимости построек.

Генплан раздора: жители Барнаула вышли на митинг против сноса их домов
Федеральное агентство новостей  / 

«Уже приходили люди и предлагали выкупить земельные участки — 600 тысяч рублей за сотку. С учетом того, что цены на недвижимость подскочили, сейчас ничего нельзя равноценного взять, — рассказывает Вера, местная жительница. — Недалеко от нас находится новый дом. Его сдали в 2019 году. Такой дом — красно-оранжевый кирпич, мощные ворота — коттедж прям добротный. По стоимости он не меньше 12 миллионов, а по соткам там немного. То есть по деньгам он (владелец. — Прим. ФАН) может получить меньше половины от общей стоимости. У нас домов таких много».

По словам местных жителей, только в этом районе около 400 домов, некоторые — на несколько хозяев. Многие семьи использовали на покупку земли материнский капитал, недавно закончили строительство.

Генплан раздора: жители Барнаула вышли на митинг против сноса их домов
Федеральное агентство новостей  / 

«У наших соседей дом на две семьи — они родственники. В одной половине живет пять человек, а в другой — семь. Территория у них не такая уж и большая — около пяти соток. Если сложится так, что придется продавать, то им выдадут три миллиона рублей. Вот что 12 человек сможет приобрести на эти деньги?» — возмущается Юрий, местный житель.

Федеральное агентство новостей отправило запрос в администрацию Барнаула. На вопрос о стоимости земли там не ответили, но подтвердили новый статус района.

Генплан раздора: жители Барнаула вышли на митинг против сноса их домов
Федеральное агентство новостей  / 

«Земельные участки, расположенные на территории микрорайона Западный, отнесены к функциональным зонам застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный). <…> Утвержденный проект планировки рассматриваемой территории в администрации города отсутствует. <…> Выкуп земельного участка с целью возведения объектов капитального строительства возможен при достижении согласия с собственником. В случае принуждения к продаже недвижимого имущества со стороны строительных организаций собственники вправе обратиться в правоохранительные органы», — отметили в пресс-службе администрации города.

Генплан раздора: жители Барнаула вышли на митинг против сноса их домов
Федеральное агентство новостей  / 

Несколько лет назад в районе уже появилось несколько многоквартирных домов. Тогда их возвели незаконно, так как на тот момент территория считалась зоной индивидуальной жилой застройки. Суд вынес постановление снести пятиэтажки, но этого так и не произошло. Такое соседство никому не нравится — то с верхних этажей в огород летят окурки, то бутылки.

Сейчас главное требование жителей города — вернуть прежний статус их района. По словам представителя инициативной группы Людмилы Тощенко, после того, как местные жители начали активно привлекать внимание к своей проблеме, администрация города пообещала пересмотреть генлан. Правда, на это уйдет не один год. За это время застройщики могут выкупить несколько частных домов и возвести вместо них многоэтажки. Чтобы этого не произошло, до пересмотра генплана барнаульцы просят ввести мораторий на застройку в частном секторе.

Генплан раздора: жители Барнаула вышли на митинг против сноса их домов
Федеральное агентство новостей  / 

Сидеть на пороховой бочке жители района не намерены. Уже собрано более трех тысяч подписей, отправлены запросы в профильные ведомства и заявление в прокуратуру. Если требования барнаульцев не услышат, то они намерены обратиться к президенту.

Ранее ФАН сообщал о ликвидации крупного лесного пожара около Барнаула.

барнаул застройка генплан частный сектор микрорайон западный
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