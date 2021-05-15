Троих пострадавших в ДТП под Смоленском белорусов доставили в реанимацию

Смоленск, 15 мая. Помощь реаниматологов понадобилась троим гражданам Республики Беларусь, которые в субботу попали в ДТП в Смоленской области, заявили в пресс-службе губернатора региона.

Авария с участием фуры и пассажирского автобуса произошла 15 мая в Сафоновском районе Смоленской области, напомнили в пресс-службе. Из 13 пострадавших белорусов три человека были направлены в реанимационное отделение одной из местных клиник.

МИД Белоруссии прокомментировал ДТП с микроавтобусом в Смоленской области. Как сообщалось ранее, реакция на инцидент последовала от пресс-секретаря белорусского ведомства Анатолия Глаза.