Анатолий Вассерман раскрыл подробности съемок в клипе у Бузовой и высказался о ее творчестве

Анатолий Вассерман станет гостем очередного выпуска нового проекта ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. В числе тем касающихся телешоу, игровых проектов и шоу-бизнеса известный блогер обсудил с интеллектуалом историю его участия в клипе Ольги Бузовой, а также попросил дать оценку ее творчеству.

Вассерман отметил, что съемки в клипе его позабавили, а сам Ольгу он вообще не видел, так как находился в другой локации. Также Вассерман продемонстрировал Манукяну полную версию речитатива, который он воспроизводил на съемках, но в итоговый продукт вошла лишь его малая часть. Интеллектуал также поведал о своем отношении к творчеству Бузовой в целом.

Более подробно об этом, а также о других темах, связанных с телевидением и шоу-бизнесом, в частности о скандалах на «Что? Где? Когда?» вы сможете узнать из большого интервью Вадима Манукяна с Анатолием Вассерманом вечером 16 мая на площадке ФАН.