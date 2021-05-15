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15 мая 14:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:07
Общество
Герои нашего времени: что известно о людях, спасших детей от «казанского стрелка»
14:03
Экономика
Правительство ждет проект акта о субсидировании льготного туризма до 19 мая
14:03
Армия
Американская делегация посетила позиции бойцов ВСУ в Донбассе
14:02
Весь мир
Мадуро назвал возвращение «дочки» PDVSA важным условием для переговоров с оппозицией
14:00
Политика
История со складами во Врбетице обрастает интересными фактами. Колонка Голоса Мордора
13:56
Общество
Россиянам назвали опасности использования смартфона в туалете
13:55
Общество
Доктор Комаровский предупредил об опасности «белой лихорадки»
13:54
Происшествия
Школьницу из Ленобласти шесть лет насиловал безработный сожитель матери
13:53
Политика
Депутат Госдумы назвала причину включения США и Чехии в список недружественных стран
13:51
Общество
Американские военные сняли на видео загадочное НЛО у берегов Калифорнии
13:47
Политика
Генсек НАТО заявил, что организация сохраняет готовность к диалогу с Россией
13:45
Армия
Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве
13:45
Политика
Соловьев рассказал о предательстве и феноменальной «неумности» Зеленского
13:44
Общество
Алексей Журавлев поручил оказать содействие псковскому отделению детского фонда
13:41
Политика
Экс-депутат Журавко одной фразой ответил на смерти пенсионеров на Украине
13:40
Общество
Труженица саранского завода в Мордовии замечена в коммерческом подкупе
13:36
Политика
Климкина напугали слова Путина о превращении Украины в антипод России
13:36
Общество
Врачи назвали необычный признак развития второго типа сахарного диабета
13:35
Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла дату свадьбы с Чобаняном
13:33
Происшествия
Труп пропавшей ученицы коррекционной школы нашли в водоеме в Ленобласти
Все новости

Алексей Журавлев поручил оказать содействие псковскому отделению детского фонда

Общество
Алексей Журавлев поручил оказать содействие псковскому отделению детского фонда
Федеральное агентство новостей  / 

В рамках рабочей поездки в Псковскую область лидер Партии «Родина» встретился с активистами областного отделения Российского детского фонда.

Эта благотворительная организация помогает воспитанникам школ-интернатов, детям с особенностями в развитии, ребятам из неполных и нуждающихся семей, а также одаренным и талантливым школьникам.

На встрече представители фонда сообщили о сложностях с доставкой продуктов и необходимых вещей в отдаленные районы Псковской области. Алексей Журавлев откликнулся на просьбу о помощи и поручил псковским родинцам организовать своевременную доставку необходимого.

«Дети — наше будущее, поэтому мы сделаем все, чтобы они ни в чем не нуждались», — подчеркнул Председатель Партии.

Алексей Журавлев поручил псковским родинцам оказать содействие региональному отделению детского фонда
Федеральное агентство новостей  / 

После встречи с активистами фонда Алексей Журавлев возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Пскове. К нему присоединились жители города, простые люди, которые пришли с детьми, внуками отдать дань уважения погибшим за Родину воинам.

Алексей Журавлев поручил псковским родинцам оказать содействие региональному отделению детского фонда
Федеральное агентство новостей  / 

журавлев партия родина
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