Алексей Журавлев поручил оказать содействие псковскому отделению детского фонда

В рамках рабочей поездки в Псковскую область лидер Партии «Родина» встретился с активистами областного отделения Российского детского фонда.

Эта благотворительная организация помогает воспитанникам школ-интернатов, детям с особенностями в развитии, ребятам из неполных и нуждающихся семей, а также одаренным и талантливым школьникам.

На встрече представители фонда сообщили о сложностях с доставкой продуктов и необходимых вещей в отдаленные районы Псковской области. Алексей Журавлев откликнулся на просьбу о помощи и поручил псковским родинцам организовать своевременную доставку необходимого.

«Дети — наше будущее, поэтому мы сделаем все, чтобы они ни в чем не нуждались», — подчеркнул Председатель Партии.

Федеральное агентство новостей /

После встречи с активистами фонда Алексей Журавлев возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Пскове. К нему присоединились жители города, простые люди, которые пришли с детьми, внуками отдать дань уважения погибшим за Родину воинам.